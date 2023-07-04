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Известия.ru

Обновленный ЗРК «Комар» с двумя типами ракет предложили на экспорт

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Обновленный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности «Комар» с двумя типами ракет для катеров и кораблей малого водоизмещения предлагается на экспорт, сообщил 3 июля замгендиректора концерна ВКО «Алмаз Антей» Вячеслав Дзиркалн.

Он уточнил, что малые массогабаритные характеристики комплекса (масса пусковой установки менее 1,5 тонн) позволяют обеспечить надежную ПВО для катеров и кораблей малого водоизмещения.

«Уникальность данного комплекса заключается в возможности применения одновременно двух типов ракет «Игла-С», по воздушным целям на высотах до шести км, и «Атака», по поверхностным целям на дальностях до шести км», — пояснил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Дзиркална, «Комар» не конкурент ЗРК «Панцирь-МЕ», так как комплексы имеют различное предназначение, а конструкция у первого значительно проще.

«Мы уже реализуем поставки данного комплекса в интересах ряда заказчиков и предлагаем «Комар» на экспорт», — резюмировал он.

11 мая АО «Концерн «Калашников» сообщил, что нарастил объем производства оружейных изделий на 38% по итогам первого квартала 2023 года. За три месяца завод установил рекорд последних 10 лет по количеству сданных изделий.

В апреле представитель компании-разработчика «Альфа К» Виктор Константинопольский рассказал о невидимом для тепловизоров снайперском костюме «Богомол-Z». Он отметил, что особенностью костюма является его работа в ИК-диапазоне, защищающая от тепловизора.

В феврале военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», как работает граната, разработанная в ЦНИИточмаш, для защиты от управляемых ракет. По словам специалиста, подобные разработки были еще в советское время.

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Атака
Панцирь-МЕ
Компании
Алмаз-Антей
Концерн Калашников
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