Обновленный ЗРК «Комар» с двумя типами ракет предложили на экспорт

Обновленный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности «Комар» с двумя типами ракет для катеров и кораблей малого водоизмещения предлагается на экспорт, сообщил 3 июля замгендиректора концерна ВКО «Алмаз Антей» Вячеслав Дзиркалн.

Он уточнил, что малые массогабаритные характеристики комплекса (масса пусковой установки менее 1,5 тонн) позволяют обеспечить надежную ПВО для катеров и кораблей малого водоизмещения.

«Уникальность данного комплекса заключается в возможности применения одновременно двух типов ракет «Игла-С», по воздушным целям на высотах до шести км, и «Атака», по поверхностным целям на дальностях до шести км», — пояснил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Дзиркална, «Комар» не конкурент ЗРК «Панцирь-МЕ», так как комплексы имеют различное предназначение, а конструкция у первого значительно проще.

«Мы уже реализуем поставки данного комплекса в интересах ряда заказчиков и предлагаем «Комар» на экспорт», — резюмировал он.

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