"Ак Барс" и "Рособоронэкспорт" продвигают на экспорт корабли с морским ЗРАК "Панцирь"

Глава судостроительной корпорации Ренат Мистахов рассказал, что во взаимодействии с "Рособоронэкспортом" ведется работа с иностранными партнерами

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Средств борьбы с низколетящими над водой целями, помимо корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) "Панцирь" практически нет, поэтому "Рособоронэкспортом" ведется работа по продвижению на мировой рынок кораблей именно с экспортным вариантом комплекса. Об этом ТАСС сообщил глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов, подводя итоги участия компании в Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

"На сегодня во взаимодействии с "Рособоронэкспортом" ведется работа с нашими иностранными партнерами - теми, кто заинтересован в приобретении кораблей российского производства. Акцент делается на новые изделия и, в частности, на корабли с экспортным вариантом комплекса "Панцирь", - сказал он.

"Ими интересуются очень многие. Почему? Все прекрасно понимают, что средств борьбы с низколетящими над водой целями, кроме "Панциря", практически нет. Здесь система позволяет даже при изменении траектории полета успешно поражать цели. Иностранцы это знают, потому что они видят ее работу на сухопутье, - рассказал Мистахов. - Поэтому если внимательно было посмотреть на наш стенд, то все новые корабли, которые мы предлагаем, в их кормовых частях везде стоит система "Панцирь".

Ранее Мистахов заявил ТАСС, что корпорация на период 2023-2024 годов имеет большую сдаточную программу новейших малых ракетных кораблей - носителей крылатых ракет "Калибр-НК", хорошо зарекомендовавших себя в ходе специальной военной операции на Украине.

"Панцирь-МЕ" - это корабельная версия российского зенитного ракетно-пушечного комплекса, сухопутный вариант которого называется "Панцирь-С". Он может устанавливаться на все виды боевых кораблей - от ракетного катера водоизмещением порядка 500 тонн до авианосца. "Панцирь-МЕ" является единственным в мире зенитным комплексом корабельного базирования с однопостовым боевым модулем, в состав которого включено как артиллерийское, так и зенитно-ракетное вооружение, а также система управления.

В ходе работы МВМС в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) ТАСС сообщили, что ЗРАК морского базирования "Панцирь-МЕ" имеет большое экспортное будущее, его сухопутный вариант подтвердил надежность и высокую боевую эффективность в ходе боевых действий в Сирии и спецоперации на Украине.

МВМС-2023 проходил в Кронштадте с 21 по 25 июня. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Общее число участников - предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей превысило 290. ТАСС являлся стратегическим медиапартнером салона.