Войти
ТАСС

"Ак Барс" и "Рособоронэкспорт" продвигают на экспорт корабли с морским ЗРАК "Панцирь"

245
0
0
Корабельный комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-МЕ"
Корабельный комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-МЕ".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Хроленко

Глава судостроительной корпорации Ренат Мистахов рассказал, что во взаимодействии с "Рособоронэкспортом" ведется работа с иностранными партнерами

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Средств борьбы с низколетящими над водой целями, помимо корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) "Панцирь" практически нет, поэтому "Рособоронэкспортом" ведется работа по продвижению на мировой рынок кораблей именно с экспортным вариантом комплекса. Об этом ТАСС сообщил глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов, подводя итоги участия компании в Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

"На сегодня во взаимодействии с "Рособоронэкспортом" ведется работа с нашими иностранными партнерами - теми, кто заинтересован в приобретении кораблей российского производства. Акцент делается на новые изделия и, в частности, на корабли с экспортным вариантом комплекса "Панцирь", - сказал он.

"Ими интересуются очень многие. Почему? Все прекрасно понимают, что средств борьбы с низколетящими над водой целями, кроме "Панциря", практически нет. Здесь система позволяет даже при изменении траектории полета успешно поражать цели. Иностранцы это знают, потому что они видят ее работу на сухопутье, - рассказал Мистахов. - Поэтому если внимательно было посмотреть на наш стенд, то все новые корабли, которые мы предлагаем, в их кормовых частях везде стоит система "Панцирь".

Ранее Мистахов заявил ТАСС, что корпорация на период 2023-2024 годов имеет большую сдаточную программу новейших малых ракетных кораблей - носителей крылатых ракет "Калибр-НК", хорошо зарекомендовавших себя в ходе специальной военной операции на Украине.

"Панцирь-МЕ" - это корабельная версия российского зенитного ракетно-пушечного комплекса, сухопутный вариант которого называется "Панцирь-С". Он может устанавливаться на все виды боевых кораблей - от ракетного катера водоизмещением порядка 500 тонн до авианосца. "Панцирь-МЕ" является единственным в мире зенитным комплексом корабельного базирования с однопостовым боевым модулем, в состав которого включено как артиллерийское, так и зенитно-ракетное вооружение, а также система управления.

В ходе работы МВМС в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) ТАСС сообщили, что ЗРАК морского базирования "Панцирь-МЕ" имеет большое экспортное будущее, его сухопутный вариант подтвердил надежность и высокую боевую эффективность в ходе боевых действий в Сирии и спецоперации на Украине.

МВМС-2023 проходил в Кронштадте с 21 по 25 июня. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Общее число участников - предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей превысило 290. ТАСС являлся стратегическим медиапартнером салона. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
3М-54
96К6 Панцирь-С1
Club-N
Панцирь-МЕ
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Проекты
Авианосец
Калибр КР
Выставки
МВМС
Похожие новости
23.06.2021
Рособоронэкспорт на МВМС-2021 представит иностранным партнерам лучшие новинки российского кораблестроения
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
29.03.2016
Воздушно-коммерческие силы
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
26.09.2012
Кому мы делаем ракеты?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.07 05:54
  • 52426
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.07 01:53
  • 38
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 03.07 23:33
  • 21
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 03.07 22:48
  • 1
Светлый в путь: ученые РФ приблизились к созданию фотонного компьютера
  • 03.07 19:45
  • 2
Минобороны РФ показало кадры модернизации ТОС в полевых условиях
  • 03.07 19:38
  • 470
Претензии к администрации сайта
  • 03.07 19:17
  • 2
Армия США объявила боеготовой первую опытную батарею ракетного комплекса MRC Typhon
  • 03.07 19:05
  • 3
Ответ российской «Армате»: Южная Корея представила концепт будущего танка K3
  • 03.07 18:33
  • 5
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями
  • 03.07 17:51
  • 17
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 03.07 17:44
  • 77
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 03.07 16:29
  • 1
Скользко можно: ученые создали самоочищающиеся покрытия
  • 03.07 15:15
  • 2
Медведев: потраченные на оружие для Украины деньги могли бы пригодиться простым французам
  • 03.07 15:13
  • 3
Стоимость самолёта МС-21 растёт
  • 03.07 13:15
  • 4
Действительно ли Россия применила «Охотника» на Украине?