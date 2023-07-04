В РВИО высказались за возврат российской армии на Кубу

РВИО: российской армии было бы полезно вернуться на Кубу, чтобы лучше "видеть" США

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вывод с Кубы российского воинского контингента с последующим закрытием центра радиоэлектронной разведки в Лурдесе был не выгоден для Москвы, возвращение сегодня туда российской армии позволили бы "держать руку на пульсе" своего стратегического соперника - США, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Ровно 30 лет назад, 3 июля 1993 года, российские военнослужащие покинули Кубу. В то же время российская станция радиоэлектронной разведки в Лурдесе продолжала работать до 2002 года.

"Благодаря нашему радиоэлектронному центру в Лурдесе мы "видели" весь юго-восток США, и то, что мы оттуда ушли, я считаю ошибкой, но такое было время - мы верили, что у нас нет врагов, хотя Вашингтон не переставал думать о нас как о потенциальном противнике. Вопрос возвращения российского военного контингента на Остров Свободы был бы актуален для защиты как российских, так и кубинских интересов, поэтому его стоило бы рассмотреть", - убежден Мягков.

Историк отметил, что Россия сегодня вновь активно развивает свои экономические и военно-технические связи с Кубой, и если Гавана захочет углубить такие отношения с Москвой, то, естественно, все эти предложения будут внимательно изучены российским высшим руководством.

При этом в РВИО подчеркнули, что Москва не стала бы расширять свою инфраструктуру в ущерб приоритетным задачам в военной сфере, главной из которой остается достижение целей спецоперации на Украине.

Обучили кубинскую армию

Мягков напомнил, что изначально численность советской военной группировки на Кубе составляла 50 тысяч человек. После Карибского кризиса 1962 года она сократился до 11 тысяч и имела больше политическое, чем военное значение: в случае нападения США или антиправительственных "контрас" на советские части на Кубе Москва могла бы приравнять это к нападению на территорию СССР со всеми вытекающими последствиями, "и все это понимали".

На базе дислоцированной на Кубе 7-й отдельной мотострелковой бригады ВС СССР проходило обучение кубинских военных, которые успешно участвовали в конфликтах в Конго, Анголе и Эфиопии.

При этом, по воспоминаниям советских военнослужащих, Остров Свободы не был "раем на Земле": там очень специфический климат, водились смертельно опасные змеи, скорпионы и пауки, от которых гибли советские солдаты.

Мягков подчеркнул, что сегодня сотрудничество с Кубой не ограничиваются исключительно военной и экономической составляющей - за десятилетия у двух стран сложились устойчивые культурные и духовные связи. Так, недавно РВИО открыло памятник в Москве бывшему кубинскому лидеру Фиделю Кастро в присутствии президента РФ Владимира Путина и официальной кубинской делегации.

Комментируя информацию американской прессы о том, что сейчас на Кубе якобы появится уже китайский радиоэлектронный центр, научный директор РВИО отметил, что даже если эта информация соответствует действительности, то это является закономерным результатом расширения китайского влияния в Латинской Америке и США не в праве обвинять КНР или Россию в какой-либо экспансии, так как у них самих во всем мире развернуто 800 военных баз.