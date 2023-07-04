Военный эксперт заявил о зарабатывании Западом денег на украинском конфликте

Военный эксперт Литовкин: Запад не оказывает помощь Украине, а зарабатывает на конфликте деньги

Запад не оказывает Украине помощь, поставляя ей оружие, а зарабатывает на конфликте деньги. Об этом в воскресенье, 2 июля, заявил в беседе с «Известиями» военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя новость о разногласиях между Германией и Польшей по поводу ремонта переданных Киеву танков Leopard.

«Просто люди наживаются на конфликте на Украине. Пользуются тем, что Украина оказывается в безвыходном положении и на Украину работают именно Штаты, ЕС. Поэтому закатывают такие деньги, чтобы США и ЕС раскошелились и выделили деньги на ремонт и на поставку техники. Бизнес», — сказал военный эксперт.

По словам Литовкина, именно по этой причине западные страны затягивают украинский кризис. Он обратил внимание на то, что союзники Киева разделяют боеприпасы и технику на небольшие порции, которые не меняют положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевых действиях.

«Действуют по принципу «корми собаку, чтобы она не сдохла с голода, но громко лаяла». Всё для того, чтобы зарабатывать деньги, а не оказывать помощь Украине», — заключил Литовкин.

Ранее в этот день издание Spiegel со ссылкой на источники в сфере военной промышленности сообщило, что Берлину и Варшаве не удалось согласовать механизм ремонта переданных Украине танков Leopard. Ремонтный завод должны были открыть в Польше, а расходы на ремонт взяло бы на себя правительство ФРГ. Но предприятие так и не заработало, так как польский оружейный концерн PGZ запросил слишком много денег за проведение ремонта, пишет издание.

Президент России Владимир Путин заявил 27 июня, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

В тот же день в Пентагоне сообщили, что США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на сумму $500 млн. Вашингтон передаст Киеву 30 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, а также артиллерийские снаряды и запчасти. Кроме того, в новый пакет военной помощи войдут снаряды для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.