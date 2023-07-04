Войти
Вестник Мордовии

"Тигр" с 30-мм пушкой стал дистанционно управляемым "танком" на колесах

261
0
0

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Мы уже привыкли, что бронеавтомобили "Тигр" могут нести самое разнообразное вооружение и специальное оборудование. Например, противотанковые и противовоздушные комплексы, минометы и др. Интересным вариантом является представленная несколько лет назад БРШМ - бронированная разведывательно-штурмовая машина.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

На ней установили дистанционно-управляемый боевой модуль с 30-мм автоматической скорострельной пушкой 2А72. В боекомплект входят 200 снарядов. Имеется также 7,62-мм пулемет ПКТМ с запасом патронов в 1000 штук.

Рабочее место наводчика - оператора, который управляет боевым модулем, находится рядом с водителем. Прицельное оборудование с автоматом сопровождения цели позволяет обнаруживать цели в дневное время на расстоянии 6000 м, а ночью - 3000 м.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Сообщалось, что "колесный танк" в случае необходимости может управляться дистанционно, без экипажа.

Мощность двигателя - 215 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 120 км/ч. Масса бронемашины - 8800 кг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2А72
ПКТМ
Проекты
Робот
Похожие новости
10.06.2020
Зенитно-ракетный комплекс "Сосна" могут установить на БТР-82 - гендиректор "ВПК"
23.09.2015
Вторая молодость БМП-3
30.01.2015
Морские пехотинцы Северного флота осваивают новую бронетехнику на полигонах в Арктике
04.03.2014
Минобороны потратит 6 млрд рублей на модернизацию бронетранспортеров
27.12.2013
БТР-82А и БТР-4 вошли в десятку лучших бронетранспортеров мира
05.12.2012
Бронеколесный ходовой товар
15.09.2011
Притяжение Нижнего Тагила
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.07 05:54
  • 52426
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.07 01:53
  • 38
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 03.07 23:33
  • 21
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 03.07 22:48
  • 1
Светлый в путь: ученые РФ приблизились к созданию фотонного компьютера
  • 03.07 19:45
  • 2
Минобороны РФ показало кадры модернизации ТОС в полевых условиях
  • 03.07 19:38
  • 470
Претензии к администрации сайта
  • 03.07 19:17
  • 2
Армия США объявила боеготовой первую опытную батарею ракетного комплекса MRC Typhon
  • 03.07 19:05
  • 3
Ответ российской «Армате»: Южная Корея представила концепт будущего танка K3
  • 03.07 18:33
  • 5
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями
  • 03.07 17:51
  • 17
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 03.07 17:44
  • 77
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 03.07 16:29
  • 1
Скользко можно: ученые создали самоочищающиеся покрытия
  • 03.07 15:15
  • 2
Медведев: потраченные на оружие для Украины деньги могли бы пригодиться простым французам
  • 03.07 15:13
  • 3
Стоимость самолёта МС-21 растёт
  • 03.07 13:15
  • 4
Действительно ли Россия применила «Охотника» на Украине?