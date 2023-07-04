"Тигр" с 30-мм пушкой стал дистанционно управляемым "танком" на колесах

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Мы уже привыкли, что бронеавтомобили "Тигр" могут нести самое разнообразное вооружение и специальное оборудование. Например, противотанковые и противовоздушные комплексы, минометы и др. Интересным вариантом является представленная несколько лет назад БРШМ - бронированная разведывательно-штурмовая машина.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

На ней установили дистанционно-управляемый боевой модуль с 30-мм автоматической скорострельной пушкой 2А72. В боекомплект входят 200 снарядов. Имеется также 7,62-мм пулемет ПКТМ с запасом патронов в 1000 штук.

Рабочее место наводчика - оператора, который управляет боевым модулем, находится рядом с водителем. Прицельное оборудование с автоматом сопровождения цели позволяет обнаруживать цели в дневное время на расстоянии 6000 м, а ночью - 3000 м.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Сообщалось, что "колесный танк" в случае необходимости может управляться дистанционно, без экипажа.

Мощность двигателя - 215 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 120 км/ч. Масса бронемашины - 8800 кг.