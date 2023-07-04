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ТАСС

Медведев назвал ситуацию на Украине противостоянием Запада и остального мира

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Михаил Терещенко/ ТАСС

По мнению зампреда Совета безопасности РФ, это противостояние вызвано "диаметральной противоположностью взглядов на дальнейшее развитие человечества"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ситуация на Украине - это не региональный конфликт, а тотальное противостояние коллективного Запада и всего остального мира, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты".

"То, что сейчас происходит на Украине и в Донбассе, - это не просто "региональный конфликт", а нечто совсем иное. Это тотальное противостояние условного коллективного Запада и всего остального мира", - считает он.

По мнению Медведева, это противостояние вызвано "диаметральной противоположностью взглядов на дальнейшее развитие человечества". На одной стороне, пояснил он, - западные страны, которые "не желают признавать, что мир радикально изменился, и терять свое господство". "Гибридная война, которую они сейчас ведут с нами, - их последний шанс сохранить выгодный для себя статус-кво, не утратить ослабевшие власть и влияние", - заметил зампред Совбеза РФ.

На другой стороне, по его словам, - не только Россия, но и "глобальный Восток и Юг". Их население составляет почти две трети земного шара, указал политик. "Это страны, которые продолжают набирать силу, постепенно преодолевают экономические и политические последствия колониального прошлого. Выступают за равноправное развитие всех государств. Без старших и младших партнеров. Без циничного деления на исторически развитые и слаборазвитые страны. На "подлинные демократии" и "авторитарные режимы", с точки зрения Запада, разумеется", - указал Медведев.

Он обратил внимание, что стремление этих государств к независимости очень не нравится "бывшим колонизаторам", которые "всеми силами цепляются за прошлое". 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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