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В ожидании украинского контрнаступления российские войска прошлой осенью начали основательно окапываться вдоль наиболее вероятных направлений удара на южном и восточном участках фронта.

Стремясь опередить грядущие атаки, российские военные выкопали траншеи, соорудили земляные насыпи, выложили бетонные заграждения для танков и самое главное засеяли землю вокруг этих укреплений минами. Их тысячи

- говорится в издании Forbes.

Как указывается, предвидя это, украинские войска подготовили большие силы специальных инженерных машин, основной задачей которых является прорыв оборонительных заграждений. Основную массу составляют минные тральщики Wisent (ФРГ, около 40 единиц) и парк советских машин (БМР, ИМР и прочие). Финляндия передала 6 Leopard 2R. Одним из самых редких типов тральщиков являются машины БМР-64 украинской разработки (созданы на базе Т-64А): в 2018 году ХТЗ построил первые несколько экземпляров, больше об их производстве не сообщалось.

Как пишет автор, несмотря на долгую подготовку к контрудару, атакующие подразделения ВСУ столкнулись с настоящим бедствием:

Мощная атака 33-й и 47-й бригад украинской армии закончилась катастрофой 8 июня, когда бригады подорвались на минном поле в Запорожской области.

Началось активное использование машин разминирования, которые стали пополнять сводки потерь вслед за боевой техникой ВСУ. Среди них фигурируют не менее двух БМР-64. Как полагает автор, их главный недостаток состоит в оснащении несовершенным средством разминирования:

Самая большая проблема БМР-64 характерна для многих аналогичных машин советского образца. Тралы серии KMT взрывают мины лишь в двух узких каналах прямо перед гусеницами техники. Это чревато тем, что посреди полосы движения останутся неповрежденные мины.

В качестве образцового решения автор называет устройства, разработанные британской компанией:

Недаром ведущее западное средство для разминирования – это тралы, изготавливаемые Pearson Engineering. Они имеют такую же ширину, как и техника, которая их использует.