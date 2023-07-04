«Тралы КМТ взрывают мины лишь в двух каналах»: в западной прессе о недостатках инженерных средств ВСУ

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В ожидании украинского контрнаступления российские войска прошлой осенью начали основательно окапываться вдоль наиболее вероятных направлений удара на южном и восточном участках фронта.
- говорится в издании Forbes.
Как указывается, предвидя это, украинские войска подготовили большие силы специальных инженерных машин, основной задачей которых является прорыв оборонительных заграждений. Основную массу составляют минные тральщики Wisent (ФРГ, около 40 единиц) и парк советских машин (БМР, ИМР и прочие). Финляндия передала 6 Leopard 2R. Одним из самых редких типов тральщиков являются машины БМР-64 украинской разработки (созданы на базе Т-64А): в 2018 году ХТЗ построил первые несколько экземпляров, больше об их производстве не сообщалось.
Как пишет автор, несмотря на долгую подготовку к контрудару, атакующие подразделения ВСУ столкнулись с настоящим бедствием:
Началось активное использование машин разминирования, которые стали пополнять сводки потерь вслед за боевой техникой ВСУ. Среди них фигурируют не менее двух БМР-64. Как полагает автор, их главный недостаток состоит в оснащении несовершенным средством разминирования:
В качестве образцового решения автор называет устройства, разработанные британской компанией: