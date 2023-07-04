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Военное обозрение

Французская пресса: Украинские военные назвали колёсный танк AMX-10RC не пригодным к боевым действиям

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные раскритиковали французские колесные танки AMX-10RC, оказавшиеся совсем не приспособленными к боевым действиям из-за легкой брони и простоянных поломок. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявления военнослужащих ВСУ.

Французские колесные танки оказались "танками" только по названию. По словам украинских военных, они не предназначены для наступления, у них легкая броня, не защищающая даже от осколков крупнокалиберных снарядов, а также AMX-10RC не приспособлены для действий в условиях плохих дорог.

Французское издание приводит слова одного из офицеров 37-й бригады морской пехоты ВМСУ, который рассказал, что экипаж одного из колесных танков погиб от разорвавшегося недалеко от машины снаряда калибра 152 мм. Осколки боеприпаса прошили "танк" насквозь, заодно убив весь экипаж. Кроме тонкой брони, у AMX-10RC постоянно "клинит" коробку, особенно при движении по бездорожью. В общем, эти танки не предназначены для условий Украины, им нужно воевать на дорогах Европы, а не в полях.

Между тем, когда Макрон в начале года объявил о передаче АМХ-10RC Украине, в Киеве радости не было предела. Всевозможные эксперты пели дифирамбы французскому "танку", который танком называется только из-за своей 105-мм пушки, к тому же использующей специальные снаряды (105x527R), обычные 105-мм снаряды НАТО ей не подходят.

Впрочем, в Минобороны Франции и не скрывали, что просто избавляются от устаревшей бронетехники, которую очень тяжело утилизировать. АМХ-10RC во французской армии снимаются с вооружения, заменяясь новыми бронированными разведывательно-боевыми машинами (EBRC) Jaguar.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
Проекты
NATO
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