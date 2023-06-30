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ТАСС

WSJ узнала о близости США к решению о передаче комплексов ATACMS Украине

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Источник изображения: topwar.ru

По данным газеты, этот вопрос ожидает решения на высоком уровне

ТАСС, 29 июня. Власти США близки к одобрению поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Об этом со ссылкой на американских и европейских чиновников в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.

Согласно ее информации, этот вопрос ожидает решения на высоком уровне. По словам официальных лиц в США и Европе, Белый дом, который ранее был настроен скептически, пришел к выводу о необходимости поддержать Украину в конфликте в ближайшие недели.

Как отмечает издание, президент США Джо Байден ранее не подписал документ о передаче ATACMS отчасти из-за опасений американских властей в связи с возможным использованием ракетных комплексов для нанесения ударов по территории России.

22 июня заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, заявила, что Вашингтон сомневается касательно практических аспектов возможного предоставления Украине ATACMS. Днем ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил резолюцию, призывающую американскую администрацию незамедлительно передать Киеву ATACMS.

В конце мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о том, как изменилась позиция США относительно поставок ATACMS Киеву, заявила, что ей "нечего объявить" по этому поводу. В том же месяце Байден заявил, что вашингтонская администрация продолжает рассматривать вопрос о возможности передачи Украине данных оперативно-тактических ракетных комплексов. До этого первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган сообщил, что вашингтонская администрация не имеет на этом этапе планов поставок Киеву ATACMS. 

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Россия
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Украина
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