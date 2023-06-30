Между Киевом и Харьковом: что будут делать на Украине военные миссии ЕС?

Политолог Журавлев: военные миссии ЕС на Украине станут новым витком эскалации
ЕС собирается предложить Киеву свои будущие обязательства в сфере безопасности, включая отправку военных миссий, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев объяснил, чем обычно занимаются военные миссии.
Страны Евросоюза намерены предложить Украине свои "будущие обязательства в сфере безопасности", включающие отправку военных миссий, пишет Financial Times со ссылкой на информированный источник.
"Они пообещают расширить инициативу Евросоюза по обучению украинских военных, а также возможность (проведения) военных миссий ЕС на Украине, если для этого будут подходящие условия и такой шаг будет согласован всеми членами", – сказано в статье.
В эфире радио Sputnik публикацию прокомментировал научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.
Страны Евросоюза в своем подавляющем большинстве являются членами НАТО, а этот блок старается избегать прямого участия в конфликте на Украине, пояснил он.
Миссия ЕС может заняться на Украине координацией военных поставок и сбором разведданных, полагает политолог.