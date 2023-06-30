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РИА Новости

Между Киевом и Харьковом: что будут делать на Украине военные миссии ЕС?

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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Политолог Журавлев: военные миссии ЕС на Украине станут новым витком эскалации

ЕС собирается предложить Киеву свои будущие обязательства в сфере безопасности, включая отправку военных миссий, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев объяснил, чем обычно занимаются военные миссии.

Страны Евросоюза намерены предложить Украине свои "будущие обязательства в сфере безопасности", включающие отправку военных миссий, пишет Financial Times со ссылкой на информированный источник.

"Они пообещают расширить инициативу Евросоюза по обучению украинских военных, а также возможность (проведения) военных миссий ЕС на Украине, если для этого будут подходящие условия и такой шаг будет согласован всеми членами", – сказано в статье.

В эфире радио Sputnik публикацию прокомментировал научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

"Обычно военными миссиями называют наблюдательные группы, которые прибывают в страну и мониторят военное положение. Но также обычно военные миссии являются предшественницами ввода войск, но в этом случае, я думаю, этого не случится", – сказал политолог.

Страны Евросоюза в своем подавляющем большинстве являются членами НАТО, а этот блок старается избегать прямого участия в конфликте на Украине, пояснил он.

"НАТО как институт вмешиваться совершенно не хочет. Оно ничего не имеет против того, чтобы с Россией воевала Украина, но не от имени НАТО", – добавил Журавлев.

Миссия ЕС может заняться на Украине координацией военных поставок и сбором разведданных, полагает политолог.

"Миссия, скорее всего, будет символической и будет демонстрировать поддержку Украины. Может быть, она будет координировать (военные) поставки, передавать разведывательные данные. То есть такой "выносной" военный институт прямо на Украине, но не в Брюсселе, а где-то между Киевом и Харьковом. Это новый виток эскалации, но в конкретных условиях, наверное, не такой уж значительный", – считает Дмитрий Журавлев.
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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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