Почему в Варшаве и Вильнюсе боятся присутствия ЧВК «Вагнер» в Беларуси?.

Без малейшего преувеличения можно сказать, что события, связанные с недавними действиями российской ЧВК «Группа Вагнера», встряхнули весь мир. За «маршем справедливости» внимательно следили на всех континентах – кто с возмущением, кто с удовлетворением, а кто-то и со страхом. При этом, как утверждает целый ряд политологов, наиболее сильные эмоции (явно не возмущение и не удовлетворение) испытывали в Польше – премьер-министр Моравецкий только за 24 июня успел переговорить с главами 9 (!) государств (Франция, Испания, Италия, Румыния, Чехия, Литва, Латвия, Эстония и Голландия), а еще с Борелем и Шарлем Мишелем.

Чуть позже, когда ситуацию «разрулили», отрицательные эмоции в Варшаве только усилились, так как выяснилось, что руководитель ЧВК Евгений Пригожин и немалое число его «музыкантов» решили временно осесть в Беларуси (согласно решению президентов Беларуси и России). В этой связи польские власти поспешили заявить о необходимости усилить охрану границ «из-за перехода в Беларусь Пригожина и ЧВК «Вагнер». К обдела… обеспокоенной Польше присоединилась не менее обеспокоенная Литва, которая в лице своего президента Гитанаса Науседы сделала заявление о «принятии мер по усилению охраны границы на белорусском участке».

По мнению российского военного аналитика Игоря Коротченко, варшавские и вильнюсские политики испытывают именно сильнейший испуг, а не что-то иное. «Польское и литовское руководство не может дать четкую трактовку событий. Поскольку Беларусь — это страна, где какая-то разведдеятельность с позиции резидентур западных государств невозможна. Поэтому они не могут дать точный прогноз, не знают, чего ждать, и паникуют, призывают перекрывать и укреплять границы», – считает эксперт.

Действительно, во время своего выступления по польскому телевидению премьер Моравецкий заявил: «Мы считаем, что Путин и Лукашенко могут действовать очень странно и непредсказуемо». В свою очередь литовские паблики, по обыкновению «натягивая одеяло на себя», самым серьёзным образом принялись муссировать тему возможного взятия «вагнеровцами» под свой контроль Сувалкского коридора (участок польско-литовской границы между Беларусью и Калининградской областью).

Но, несмотря на истерику в инфополе, следует отметить, что не нападения «музыкантов» с территории Беларуси испугались наши недобрые соседи.

Напомним, что именно Польша первой начала создавать на границе с Беларусью ударную группировку, прикрываясь миграционным кризисом, имевшим место осенью 2021 года. Позже польским военно-политическим руководством был взят курс на создание «самых сильных сухопутных войск среди европейских стран НАТО». Об этом ещё год назад заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. И если в начале 2022 года численность Войска Польского составляла 111,5 тыс. военнослужащих и 32 тыс. войск территориальной обороны, то сейчас Польша располагает 172,5 тыс. военнослужащих. Соответствующим образом растут и расходы на военный бюджет Польши. В текущем году планируется потратить около 4% ВВП на военные нужды. Кстати, страны Балтии стараются не отставать, у них – более 3% ВВП, в то время как в Беларуси, с учётом увеличения расходов на оборону, этот показатель составляет всего около 1,25% ВВП.

Кроме того, в рамках операций НАТО «Усиленное передовое присутствие» и США «Атлантическая решимость» значительно увеличены контингенты иностранных войск, дислоцирующихся в странах Балтии и Польше. Также, под прикрытием непрекращающейся серии крупнейших в истории НАТО учений, США и их союзникам за текущий год удалось перебросить на восточный фланг альянса тысячи единиц военной техники.

Другими словами, это не Польше и странам Балтии следует бояться иностранного вторжения. Развёртывая на своей территории региональную группировку войск, Республика Беларусь всего лишь предпринимала ответные действия на недружественные шаги своих соседей. Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси – из той же категории предупредительных мер. Без всяких сомнений можно утверждать, что в Варшаве и Вильнюсе признают именно этот формат причинно-следственных связей (правда, на самом высоком уровне и молча), поэтому очевидно, что источник выплеснувшегося наружу страха от присутствия Пригожина и ЧВК в Беларуси кроется не здесь.

«Мы должны понимать, что с территории Литвы, а особенно, с территории Польши, координируется вся деструктивная деятельность белорусской оппозиции. По тем заявлениям, которые сделали в последние несколько дней белорусские оппозиционеры, они однозначно должны квалифицироваться как международные террористы. Тем более, что боевые отряды из числа беглых белорусских оппозиционеров формируются при поддержке сил специальных операций НАТО, при поддержке армий и спецслужб Литвы и Польши», – объясняет главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Мы должны сказать, что со стороны Беларуси, разумеется, не существует никакой угрозы для соседних государств. А вот Польша и Литва реально отрабатывали планы военного вторжения в Беларусь. Они внимательно следили за событиями в минувшие выходные в России. На случай, если произойдет масштабная внутриполитическая дестабилизация у нас в стране, и начнутся столкновения между «Вагнером» и регулярными вооруженными силами, у них были планы заброски на территорию Беларуси диверсионно-террористических подразделений, сформированных из белорусских оппозиционеров» – завершает объяснения военный аналитик.

Теперь всё встало на свои места. Ажиотажное состояние польских и литовских политчиновников, вызванное предвкушением реализации давних замыслов по свержению действующей в Беларуси власти и захвату белорусских территорий, сменилось растерянностью от непонимания сложившейся ситуации (после разрешения кризиса российским и белорусским президентами), а затем страхом, подобным тому, который испытывает сейчас Зеленский – не удалось оправдать надежды заокеанского хозяина, вложенные американские деньги не принесут ни им, ни (что ещё хуже) ему дивидендов. Просто потому, что присутствие на территории Беларуси закалённых в боях бойцов самой лучшей в мире ЧВК не позволит этого сделать. Президент Беларуси уже выражал заинтересованность в «вагнеровцах» как в специалистах-инструкторах высочайшего класса для передачи боевого опыта белорусским военным. Кроме того, поперёк польско-литовских замыслов использовать белонацистов из всевозможных «полков», отрядов» и «корпусов» для дестабилизации обстановки в Беларуси ложится печальный опыт общения этих боевиков с «музыкантами» под Артёмовском. Думается, что память об этом самым негативным образом скажется на психологическом состоянии «освободителей» Беларуси и, как следствие, отобьёт у них любое желание снова встречаться с «вагнеровцами».

Всё, добавить больше нечего, разве, что напомнить о поручении президента Беларуси, которое он отдал руководству КГБ и минобороны – разработать алгоритм, позволяющий принимать решение о применении ТЯО (уже прибывшего в Беларусь) белорусскому руководству по согласованию с Москвой, в исключительных случаях. Что это за случаи – мы знаем, в Варшаве и Вильнюсе – тоже.

Владимир Вуячич