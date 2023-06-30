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ТАСС

Посол РФ указал на утрату Швейцарией нейтрального статуса

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Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии.
Источник изображения: © Fotolia / Mikael Lever

Сергей Гармонин считает, что эта страна не может претендовать на посредничество в проведении мирных переговоров по Украине

ЖЕНЕВА, 29 июня. /ТАСС/. Швейцария утратила статус нейтрального государства, поэтому о ее посредничестве и представительстве в том, что касается проведения мирных переговоров по ситуации на Украине, "не может быть и речи". Об этом заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин в интервью газете Le Temps, опубликованном в четверг. Полный текст интервью ТАСС предоставила пресс-служба посольства.

Отвечая на вопрос о том, могла бы Швейцария в будущем стать площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной, Гармонин сказал: "Ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии не может быть и речи". Он пояснил, что Швейцария, "к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может больше выступать ни посредником, ни представителем интересов, о чем уже не раз заявляли российские официальные лица".

Как отметил Гармонин, Евросоюз "признал Швейцарию страной-партнером в сфере антироссийских санкций", и Берн "расценивает это положительно". "Как при такой позиции швейцарских властей можно предлагать посредничество, представительство или иные "добрые услуги", совершенно непонятно", - заявил он.

Посол подчеркнул, что "сближение [Швейцарской] Конфедерации с НАТО, к чему ее подталкивают некоторые внешние и внутренние силы, явно не пойдет на пользу" отношениям страны с РФ. Он напомнил, что Россия "ни разу не угрожала конфедерации" - напротив, она сыграла решающую роль в становлении швейцарского государства, и по итогам Венского конгресса 1815 года Россия наряду с другими великими державами стала гарантом вечного нейтралитета Швейцарии. "Выдающийся российский дипломат Иоанн Каподистрия участвовал в разработке ее конституции. И сегодня у швейцарцев не должно быть никаких опасений в отношении намерений нашей страны", - резюмировал Гармонин.

Несмотря на свой нейтральный статус, не входящая в ЕС Швейцария ранее поддержала санкции Евросоюза против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. В этот список включена и Швейцарская Конфедерация. 

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