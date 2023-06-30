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ТАСС

НАТО на саммите в Вильнюсе намерена "послать Киеву очень сильный сигнал поддержки"

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ответ на вопрос о перспективах вступления Украины в объединение

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. НАТО "пошлет Украине сильный сигнал поддержки" на саммите в Вильнюсе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг по прибытии на саммит ЕС, отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО и о гарантиях безопасности.

"Я полностью уверен, что на саммите в Вильнюсе мы пошлем Украине мощный сигнал поддержки, - сказал он. - Но сейчас мы должны сосредоточиться на военной помощи Украине, если мы этого не сделаем, то вопрос о членстве не придется обсуждать никогда".

"Мы должны помнить, что все страны альянса согласились, что двери НАТО остаются открыты и что Украина со временем станет членом альянса, и что не России это решать", - добавил он.

Формулы "двери альянса открыты для Украины и Грузии" и "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО" были приняты на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. 

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Грузия
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Украина
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