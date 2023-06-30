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Кулеба: Киев активно контактирует с НАТО по поводу членства в блоке

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, поговорил с Йенсом Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО, и сообщил, что Киев активно контактирует со странами Североатлантического блока, чтобы появилась "ясность" в вопросе присоединения Украины к альянсу.

"Во время нашего сегодняшнего телефонного разговора я поблагодарил Йенса Столтенберга за его усилия по обеспечению успеха саммита НАТО в Вильнюсе. Украина продолжает активно работать со всеми союзниками по НАТО, чтобы убедить их в том, что пришло время внести ясность в вопрос о членстве Украины в альянсе", — такую запись сделал Кулеба в своем аккаунте в Twitter.

В последние годы Россия не раз заявляла о небывалой активности НАТО у западных границ страны. Североатлантический блок расширяется и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз заявляла о своей обеспокоенности по поводу наращивания в Европе сил альянса. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но будет следить за действиями, которые опасны для ее интересов. Помимо этого, в России отмечали втягивание Украины в НАТО странами Запада.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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