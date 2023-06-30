Картаполов объяснил прекращением госфинансирования попытку мятежа ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа из-за прекращения финансирования со стороны властей. Об этом 29 июня сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, за несколько дней до попытки мятежа МО РФ проинформировало, что все боевые формирования должны подписать контракт с министерством.

«И все начали это решение, абсолютно правильное решение, выполнять. Все, кроме господина Пригожина», — сказал Картаполов журналистам.

Он уточнил, что Пригожину сообщили о последствиях невыполнения указаний — его предупредили о прекращении финансирования в таком случае.

24 июня президент России Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России».

Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что гарантия того, что основатель ЧВК «Вагнер» сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России. Он также добавил, что Пригожин уедет в Белоруссию, однако ему неизвестно, кем именно тот будет работать.

Позже, 27 июня, Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже приехал в республику. Ему были предоставлены гарантии безопасности.

В тот день президент Белоруссии также рассказал, что в ходе телефонных переговоров с Пригожиным предупреждал, что нельзя допустить кровопролития. Лукашенко подтвердил, что требовал от главы ЧВК «Вагнер» отсутствия жертв, особенно среди гражданского населения. По его словам, Пригожин поклялся ему в том, что у ЧВК нет цели убивать гражданских людей и этого не будет. Позже стороны договорились об остановке движения колонны «Вагнера» на Москву.

29 июня Песков сообщил, что в Кремле не знают, где в настоящее время находится Пригожин.