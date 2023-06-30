Войти
ТАСС

Белый дом: США и ФРГ готовы поставлять Украине оружие столько, сколько потребуется

128
0
0
Погрузка 155-мм/39 буксируемой гаубицы М777 из наличия морской пехоты США в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч (Калифорния) для доставки на Украину, 22.04.2022
Погрузка 155-мм/39 буксируемой гаубицы М777 из наличия морской пехоты США в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч (Калифорния) для доставки на Украину, 22.04.2022.
Источник изображения: Austin Fraley / морская пехота США

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Германии Борис Писториус обсудили "спектр вопросов глобальной безопасности", в том числе "подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе" 11-12 июля

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Германия готовы оказывать поддержку Украине, в том числе путем продолжения поставок вооружений, столько, сколько потребуется. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома, которое обнародовано в четверг по итогам встречи помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и министра обороны Германии Бориса Писториуса.

"Они вновь подтвердили приверженность своих стран поддержке Украины столько, сколько потребуется, в том числе путем продолжения поставок военной помощи (оружия и военной техники - прим. ТАСС)", - говорится в документе. В нем уточняется, что переговоры Салливана и Писториуса состоялись в Вашингтоне в среду.

По свидетельству Белого дома, стороны обсудили "спектр вопросов глобальной безопасности", в том числе "подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе" 11-12 июля.

Салливан и Писториус также рассмотрели "усилия по расширению партнерств в регионах Индийского и Тихого океанов, отметив важность <...> противодействия вызовам со стороны Китайской Народной Республики", указывается в заявлении. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Китай
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
14.09.2022
Учения "Восток-2022" на фоне СВО: что означает улыбка Путина - Мнения ТАСС
21.06.2022
Запад утратил возможность изолировать "неугодных"
16.05.2022
Украинский кризис угрожает США. Но есть один способ его решить
12.04.2021
Foreign Affairs (США): возвращение геополитики
23.04.2018
Авиастроению в Украине - быть или не быть?
10.11.2014
Пекин Москве – партнер, но не друг
02.03.2007
Эксгумация РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 00:58
  • 5
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 30.06 00:30
  • 52272
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.06 00:13
  • 1
Действительно ли Россия применила «Охотника» на Украине?
  • 30.06 00:02
  • 3
Как распорядиться наследством ЧВК «Вагнер»
  • 29.06 23:39
  • 3
Почему в Варшаве и Вильнюсе боятся присутствия ЧВК «Вагнер» в Беларуси?
  • 29.06 23:18
  • 1
Военный эксперт призвал Россию идти в наступление на Украине
  • 29.06 23:05
  • 1
"Если Москва решит". В ЦАР прокомментировали ситуацию с ЧВК "Вагнер"
  • 29.06 23:01
  • 1
Картаполов заявил, что закон о повышении призывного возраста могут принять уже в июле
  • 29.06 22:32
  • 12
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 29.06 18:05
  • 16
«Не надо лучше, сделай такой» (с)
  • 29.06 17:37
  • 23
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 29.06 16:15
  • 2565
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.06 14:43
  • 6
Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В
  • 29.06 12:27
  • 0
Музей советских военных автомобилей откроется на Первом ретрофестивале «АВТОБАЗА»
  • 28.06 20:56
  • 76
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214