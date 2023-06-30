Белый дом: США и ФРГ готовы поставлять Украине оружие столько, сколько потребуется

Погрузка 155-мм/39 буксируемой гаубицы М777 из наличия морской пехоты США в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч (Калифорния) для доставки на Украину, 22.04.2022.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Германии Борис Писториус обсудили "спектр вопросов глобальной безопасности", в том числе "подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе" 11-12 июля

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Германия готовы оказывать поддержку Украине, в том числе путем продолжения поставок вооружений, столько, сколько потребуется. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома, которое обнародовано в четверг по итогам встречи помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и министра обороны Германии Бориса Писториуса.

"Они вновь подтвердили приверженность своих стран поддержке Украины столько, сколько потребуется, в том числе путем продолжения поставок военной помощи (оружия и военной техники - прим. ТАСС)", - говорится в документе. В нем уточняется, что переговоры Салливана и Писториуса состоялись в Вашингтоне в среду.

По свидетельству Белого дома, стороны обсудили "спектр вопросов глобальной безопасности", в том числе "подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе" 11-12 июля.

Салливан и Писториус также рассмотрели "усилия по расширению партнерств в регионах Индийского и Тихого океанов, отметив важность <...> противодействия вызовам со стороны Китайской Народной Республики", указывается в заявлении.