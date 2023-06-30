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ТАСС

Космонавты оценят влияние беговой дорожки и других внутренних воздействий на элементы МКС

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Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

По словам спецкора ТАСС, космонавта Роскосмоса Дмитрия Петелина, для этого на штатив установят фотоаппарат с длиннофокусным объективом, который будет увеличивать определенный элемент станции

МКС, 29 июня. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) начали проводить эксперимент, который позволит оценить влияние внутренних нагрузок, в том числе колебаний от беговой дорожки, на элементы конструкции МКС, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, для этого на штатив установят фотоаппарат с длиннофокусным объективом, который будет увеличивать определенный элемент станции. Затем эти элементы сфотографируют и оценят отклонения конструкции во времени.

"То есть будем смотреть, как "гуляют" элементы станции от внутренних нагрузок. МКС - довольно протяженный объект, и какими бы жесткими ни были стыки, модуль от модуля имеет смещение. Чем дальше от центра масс, тем больше эти отклонения", - рассказал Петелин.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин. 

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