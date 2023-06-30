Войти
Lenta.ru

Стало известно о техническом перевооружении производства «Ангары»

124
0
0
«Роскосмос» испытывает элементы «Ангары»
«Роскосмос» испытывает элементы «Ангары».
Источник изображения: techcult.ru

Смонтировано 90 процентов оборудования для производства ракет семейства «Ангара» по замкнутому циклу. Об этом, как сообщает «Роскосмос» в Telegram, стало известно вице-премьеру России Денису Мантурову в ходе посещения цеха окончательной сборки в «Полете» — омском филиале московского Центра Хруничева.

Чиновник осмотрел контрольно-испытательные станции для электрических испытаний ракет легкого и тяжелого классов, а также ознакомился с итогами программы реконструкции и технического перевооружения предприятия.

«Сейчас смонтировано 90 процентов оборудования, необходимого для производства "Ангары" по замкнутому циклу, проведена реконструкция нескольких десятков тысяч квадратных метров производственных и вспомогательных площадей», — говорится в заявлении госкорпорации.

В июне «Роскосмос» сообщил, что комплексные испытания «Ангары-НЖ» — конструкторско-технологического макета тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» — стартовали на космодроме Восточный.

В том же месяце госкорпорация рассказала, что макет носителя прибыл на космодром Восточный для отработки подготовки первой летной ракеты к пуску.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Мантуров Денис
Похожие новости
11.04.2023
Центр Хруничева адаптирует "Ангару" для запуска модулей Российской орбитальной станции
27.12.2022
Первый модуль Российской орбитальной станции находится в высокой степени готовности - Роскосмос
24.10.2022
Мантуров сообщил о финансировании проекта "Сфера" из бюджета в 2022 году на 14 млрд рублей
08.11.2021
РФ потратит более 70 млн рублей на участие в Dubai Airshow-2021
18.06.2019
Российский самолёт Бе-200 и вертолёт Ансат поднимутся в небо на авиасалоне в Ле Бурже
24.07.2017
Медведев призвал оптимизировать средства на оборонную и атомную промышленность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 00:58
  • 5
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 30.06 00:30
  • 52272
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.06 00:13
  • 1
Действительно ли Россия применила «Охотника» на Украине?
  • 30.06 00:02
  • 3
Как распорядиться наследством ЧВК «Вагнер»
  • 29.06 23:39
  • 3
Почему в Варшаве и Вильнюсе боятся присутствия ЧВК «Вагнер» в Беларуси?
  • 29.06 23:18
  • 1
Военный эксперт призвал Россию идти в наступление на Украине
  • 29.06 23:05
  • 1
"Если Москва решит". В ЦАР прокомментировали ситуацию с ЧВК "Вагнер"
  • 29.06 23:01
  • 1
Картаполов заявил, что закон о повышении призывного возраста могут принять уже в июле
  • 29.06 22:32
  • 12
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 29.06 18:05
  • 16
«Не надо лучше, сделай такой» (с)
  • 29.06 17:37
  • 23
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 29.06 16:15
  • 2565
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.06 14:43
  • 6
Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В
  • 29.06 12:27
  • 0
Музей советских военных автомобилей откроется на Первом ретрофестивале «АВТОБАЗА»
  • 28.06 20:56
  • 76
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214