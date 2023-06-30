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Военное обозрение

Названы сроки первого полёта перспективного регионального пассажирского самолёта ТВРС-44 «Ладога»

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Источник изображения: topwar.ru

Создание нового перспективного регионального пассажирского самолета ТВРС-44 "Ладога" вышло на этап постройки первого опытного образца, разработчики обещают представить его до конца 2023 года. Об этом сообщил начальник отдела продаж воздушных судов Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Александр Иванов.

Опытный образец нового регионального пассажирского самолета будет готов к концу этого года, затем последуют наземные и летные испытания. Первый полет самолета запланирован на первый квартал 2024 года, во втором квартале к испытаниям должен присоединиться второй летный образец "Ладоги". Планы УЗГА довольно смелые, уже в конце 2024 года они планируют получить на самолет сертификат типа и в 2025-м выйти на серийное производство.

В настоящий момент мы приступили к постройке первого опытного образца, который согласно графику опытно-конструкторских работ должен быть построен до конца этого года. В конце 2024 года мы планируем получить сертификат типа на данное воздушное судно, а в 2025 году уже наладить серийное производство

- заявил Иванов.

На данный момент компания уже имеет заказ на 53 самолета, первые 15 планируется изготовить в 2025 году, далее выпускать по 25 самолетов в год.

Самолет ТВРС - 44, получивший название "Ладога" – это турбовинтовой региональный пассажирский самолет в классе 40-50 мест, предназначенный для замены парка устаревших самолетов данного класса. Разрабатывается на АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) в Екатеринбурге на базе созданного еще во времена Советского Союза чехословацкого самолета L-610, так и не пошедшего в серию. Новый двигатель для "Ладоги" создан на основе ТВ7-117СТ-01, разработанного для пассажирского самолета Ил-114-300. В отличие от базового, он имеет замкнутую масляную систему и новый генератор переменного тока с более высокой частотой вращения, а также другие изменения в конструкции, делающие расход топлива минимальным для самолетов такого класса. Заявленная мощность на взлетном режиме - 2400 л.с.

В конструкции ТВРС-44 используется множество узлов и комплектующих от других российских самолетов, уже запущенных в производство. Это ускоряет его создание, а также удешевляет серийный выпуск.

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117С
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Ил-114-300
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