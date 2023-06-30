Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями

Глава государства пообещал обсудить эту тему с руководством Роскосмоса

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает очень перспективной программу по освоению "низкого" космоса, обещал обсудить эту тему с руководством Роскосмоса.

Он пообщался на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" с Вячеславом Темкиным, представляющим инновационное предприятие "Кипр" из Сергиева Посада. Тот рассказал Путину о том, что занимается проблемой длительного удержания космических аппаратов в низком космосе на высотах до 200 км, тогда как все современные спутники работают на высотах от 500 км. Темкин попросил президента дать указание Роскосмосу предусмотреть бюджет на завершение совместных испытаний и изготовление пяти опытных образцов пяти малогабаритных спутников, а также на проведение летных испытаний в космосе. Кроме того, Темкин также попросил поручить правительству разработать программу по освоению "низкого" космоса и предусмотреть ассигнования на ее реализацию.

"Я обязательно с ним [с главой Роскосмоса Юрием Борисовым] поговорю. Это очень интересное и перспективное направление", - сказал Путин. "Вы абсолютно правы, когда говорите, что ниша не занята и нужно активно здесь работать, пока она не занята. Поэтому обязательно переговорю с Юрием Ивановичем. Обещаю!" - заверил глава государства.

Путин оценил представленную Темкиным разработку низковысотных спутников как очень важную и интересную. "Насколько я понимаю, главная проблема как раз в этих двигателях, которые должны поддерживать аппарат на известной высоте и выстраивать эту высоту с тем, чтобы далеко не улететь, и с тем, чтобы не упасть. Мы с Юрием Ивановичем на этот счет говорили <...>. Не конкретно по этому проекту, а по взаимодействию с частными компаниями. Я это очень поддерживаю", - сказал президент.

Кроме того, Путин посоветовал Темкину оставить заявку на поддержку в Фонде перспективных исследований, чтобы, возможно, получить источник дополнительного финансирования.