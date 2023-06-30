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ЗРК «Тор-М1» ведут счет сбитым БПЛА противника на сотни

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Тор-М1
ЗРК «Тор-М1».
Источник изображения: https://www.kupol.ru/

Российские системы ПВО «Тор-М1» ижевского завода «Купол» продолжают наводить ужас на заокеанских и европейских спонсоров украинского режима, пачками уничтожая вражеские БПЛА.


С каждым сожженным боевым дроном, в которые коллективный запад щедро инвестировал миллиарды долларов, у хозяев украинского президента Зеленского сгорают остатки последних надежд на хотя бы незначительные успехи контрнаступления, как, впрочем, и всю военную кампанию.


ЗРК «Тор-М1».
Источник: https://www.kupol.ru/

По сообщению Минобороны РФ, всего один расчет ЗРК «Тор-М1» Центрального военного округа уничтожил на краснолиманском направлении более 100 БПЛА противника. И подобные сообщения об эффективности детища ижевских конструкторов приходят с украинского театра военных действий с первых дней российской спецоперации.


На днях оборонное ведомство сообщило об уничтожении нашей группировкой противовоздушной обороны в районе Николаевки и Великих Выселок двух дронов-разведчиков «Посейдон» и «Мира», а в районе Левадного уничтожены еще два ударных БПЛА «Фурия» и «Валькирия». И столь горьких для режима Зеленского сообщений с начала июньского «контрнаступа» было множество.


ЗРК «Тор-М1».
Источник: https://www.kupol.ru/

Получается, что российские «Тор-М1» работают как на поле боя, так и в информационной войне без сбоев, в «режиме телеграфа».


По большому счету, благодаря подразделениям радиоэлектронной борьбы и расчетам ЗРК «Тор-М1», ставка Пентагона на БПЛА, как один из основных факторов вожделенного перелома боевых действий в пользу ВСУ, попала в сектор zero.


Грамотно выстроенная эшелонированная система ПВО и передовые конструкторские решения ижевских специалистов практически полностью купируют мощь «малой авиации» противника.


Эксперты оружейного мира признают российские «Торы» тактически совершенными машинами, способными автономно или в составе эшелонированной обороны выполнять поставленные задачи. Еще в годы его создания на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (сегодня входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») было очевидно, что ЗРК «Тор-М1» - лучший в мире комплекс малой дальности.


ЗРК «Тор-М1».
Источник: https://www.kupol.ru/

В результате конструкторских доработок, зенитный ракетный комплекс получил второй целевой канал, новую боевую часть для ЗУР, выполненную из материала с повышенными поражающими характеристиками.


Реализовано модульное сопряжение ракет с боевой машиной, увеличена зоны и процент вероятности поражения низколетящих целей, обеспечено сопряжение с унифицированным батарейным командирским пунктом «Ранжир», что позволило управлять «Тор-М1» в составе батареи.


Впрочем, все достоинства этого ЗРК видны на поле боя!

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Ранжир-М
Тор-М1
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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