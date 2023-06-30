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ТАСС

На выставке в Москве представили разведывательный дрон-конструктор "Шум"

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Квадрокоптер-разведчик "Шум"
Квадрокоптер-разведчик "Шум".
Источник изображения: Екатерина Адамова/ ТАСС

В сложенном виде вес изделия составляет 6 кг

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Квадрокоптер-разведчик "Шум", который легко складывается в рюкзак, представили на специализированной выставке "Экипировка" в Москве. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-разработчика ООО "Компонент".

"Шум" предназначен для ведения разведки, дрон очень удобен в плане эксплуатации: у аппарата есть поворотные узлы, которые складываются в лучи и дрон становится компактным, легко складывается в тактический рюкзак. Аппарат спроектирован и собран нашими специалистами. То, к чему мы стремились, - это максимальная транспортабельность, чтобы дрон было легко и просто перемещать", - отметили в организации.

В сложенном для транспортировки виде вес изделия составляет 6 кг. "Сам коптер весит 4 кг, в собранном виде вместе с рюкзаком "Шум" весит порядка 6 кг. То есть, когда несешь аппарат на спине, вес практически не ощущается", - уточнил разработчик. Масса полезной нагрузки изделия - до 1 кг. Минимальное время полета до 30 минут. Дальность полета - до 30 км.

Выставка "Экипировка" проходит на ВДНХ с 29 по 30 июня. 

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Страны
Россия
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