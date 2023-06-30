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ТАСС

РФ и Китай выступили за дальнейшие усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе

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Государственные флаги РФ и КНР
Государственные флаги РФ и КНР.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

В МИД РФ отметили, что Москва и Пекин подчеркнули необходимость запустить как можно скорее переговоры по многостороннему юридически обязывающему инструменту в этой сфере

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия и Китай подчеркнули необходимость продолжить работу для предотвращения гонки вооружений в космосе и запустить как можно скорее переговоры по многостороннему юридически обязывающему инструменту в этой сфере. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в четверг по итогу проведенных в Москве российско-китайских межведомственных консультаций по вопросам космической безопасности.

"Подчеркнута необходимость продолжения плотного сотрудничества и активных совместных усилий в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и вепонизации космоса. Акцентирована важность скорейшего запуска переговоров по многостороннему юридически обязывающему инструменту по ПГВК на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Констатирована востребованность международной инициативы или политобязательства о неразмещении первыми оружия в космосе", - указали в министерстве.

Как отметили в МИД РФ, встреча подтвердила единство подходов России и Китая по вопросам обеспечения космической безопасности. "Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации в данной сфере на профильных многосторонних площадках", - резюмировали в дипведомстве. 

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