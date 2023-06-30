Войти
Lenta.ru

В Канаде для Украины испытали багги с ПТРК

124
0
0
Багги MRZR
Багги MRZR с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) BGM-71 Tube-launched Optically-tracked Wire-guided (TOW).
Источник изображения: www.thedrive.com

Канадская армия для Украины испытала багги MRZR с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) BGM-71 Tube-launched Optically-tracked Wire-guided (TOW). Об этом сообщает The Drive.

«Эти усилия начались в конце прошлого года, поскольку войска на Украине уже более года используют вездеходы, багги и другие очень легкие транспортные средства в качестве мобильных противотанковых платформ», — пишет издание.

Тесты, о которых сообщает The Drive, прошли 31 мая в канадской провинции Онтарио. Их целью стало добавление к MRZR противотанковых средств, что увеличивает маневренность в условиях бездорожья и предоставляет дополнительную огневую мощь.

Отмечается, что современные пусковые установки BGM-71 TOW оснащены оборудованием дневного и ночного видения.

В апреле 2021 года издание сообщило, что армия США запланировала заменить ПТРК BGM-71 TOW новым комплексом, способным быстрее поражать цели на минимум в два раза большей дальности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
Похожие новости
09.02.2023
Накачка Украины вооружением — не решимость Штатов, а отчаяние
19.03.2021
Учение «Defender Europe – 21» – очередной вызов военной безопасности России и Беларуси
04.04.2017
Донбасс будут утюжить канадские «Гризли»
29.03.2017
Россия против НАТО (iDNES.cz, Чехия)
21.09.2016
Т-15 "Армата": российская БМП будущего? (The National Interest, США)
03.08.2016
Плацдарм для двоих
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 00:58
  • 5
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 30.06 00:30
  • 52272
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.06 00:13
  • 1
Действительно ли Россия применила «Охотника» на Украине?
  • 30.06 00:02
  • 3
Как распорядиться наследством ЧВК «Вагнер»
  • 29.06 23:39
  • 3
Почему в Варшаве и Вильнюсе боятся присутствия ЧВК «Вагнер» в Беларуси?
  • 29.06 23:18
  • 1
Военный эксперт призвал Россию идти в наступление на Украине
  • 29.06 23:05
  • 1
"Если Москва решит". В ЦАР прокомментировали ситуацию с ЧВК "Вагнер"
  • 29.06 23:01
  • 1
Картаполов заявил, что закон о повышении призывного возраста могут принять уже в июле
  • 29.06 22:32
  • 12
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 29.06 18:05
  • 16
«Не надо лучше, сделай такой» (с)
  • 29.06 17:37
  • 23
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 29.06 16:15
  • 2565
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.06 14:43
  • 6
Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В
  • 29.06 12:27
  • 0
Музей советских военных автомобилей откроется на Первом ретрофестивале «АВТОБАЗА»
  • 28.06 20:56
  • 76
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214