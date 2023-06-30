В Канаде для Украины испытали багги с ПТРК

Канадская армия для Украины испытала багги MRZR с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) BGM-71 Tube-launched Optically-tracked Wire-guided (TOW). Об этом сообщает The Drive.

«Эти усилия начались в конце прошлого года, поскольку войска на Украине уже более года используют вездеходы, багги и другие очень легкие транспортные средства в качестве мобильных противотанковых платформ», — пишет издание.

Тесты, о которых сообщает The Drive, прошли 31 мая в канадской провинции Онтарио. Их целью стало добавление к MRZR противотанковых средств, что увеличивает маневренность в условиях бездорожья и предоставляет дополнительную огневую мощь.

Отмечается, что современные пусковые установки BGM-71 TOW оснащены оборудованием дневного и ночного видения.

В апреле 2021 года издание сообщило, что армия США запланировала заменить ПТРК BGM-71 TOW новым комплексом, способным быстрее поражать цели на минимум в два раза большей дальности.