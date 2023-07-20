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Неожиданная борьба в Группе Н Лиги чемпионов 2012/2013

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Самыми интересными группами в Лиге чемпионов являются те, где собираются команды, способные вести реальную борьбу за выход в плей-офф. Но, на первый взгляд, Группа Н в ЛЧ 2012/2013 такой не являлась, ведь в ней был явный фаворит. А на своих фаворитов в еврокубках вы можете делать онлайн ставки на спорт от БК 1xBet.


Лига чемпионов.
Источник: uefa

В квартет попали абсолютно разные команды:

  • «Манчестер Юнайтед», Англия.
  • «Галатасарай», Турция.
  • «Брага», Португалия.
  • ЧФР Клуж, Румыния.

И если с фаворитом все ясно, – английский клуб все ставили лидером группы – то за второе и третье места могли вести борьбу все оставшиеся команды, хотя и был небольшой перевес на стороне «Браги». Кстати, на все упомянутые команды вы можете делать спортивные ставки в онлайн на сайте БК 1xBet.


«Манчестер Юнайтед» подтвердил свой статус фаворита, выиграв четыре из шести матчей. Также было два поражения от румынского и турецкого клубов. Набранных двенадцати очков хватило, чтобы занять первое место и выйти в плей-офф. А вот «Брага», наоборот, полностью провалилась – лишь одна победа и пять поражений. В итоге закономерное последнее место и вылет с турнира. Кстати, вам доступны не только ставки на футбол на сайте 1xbet.kz/live/tennis - твои ставки на теннис лайв тут также даются по отличным котировкам.


«Галатасарай» и ЧФР Клуж вели упорную борьбу за второе место. В итоге обе команды по три раза выиграли, по разу сыграли вничью и дважды проиграли. Соответственно, было равное количество очков – по десять – но в плей-офф ЛЧ прошел турецкий клуб из-за лучшей статистики. «Клуж» же перешел в плей-офф Лиги Европы. А твои ставки можно делать в лайве 1xBet не только на футбол, но и на теннис.


Дальнейший путь команд


«Манчестер Юнайтед» не повезло, ведь в одной восьмой финала им достался в соперники «Реал» Мадрид. И если первая игра завершилась ничьей 1:1, то в ответной встрече «сливочные» выиграли со счетом 2:1, пройдя в следующий раунд. «Галатасарай» же сумел добиться лучших результатов. Так, в одной восьмой клуб минимально обыграл «Шальке» с общим счетом 3:4, но в четвертьфинале уступил все тому же «Реалу» со счетом 3:5. Кстати, вы можете посетить сайт 1xBet - ставки баскетбол лайв, футбол и любой другой вид спорта тут доступен по отличным коэффициентам.


ЧФР Клуж показывал отличную игру на групповом этапе Лиги чемпионов и до последнего боролся с более сильными оппонентами. Однако румынскому клубу удалось добиться выхода в Лигу Европы, что считалось отличным достижением. Но в первом же раунде, на стадии одной шестнадцатой, оппонентом стал «Интер», который без проблем переиграл «Клуж» с общим счетом 5:0, выбив команду из турнира. Но, а на будущие матчи вы можете сделать свои ставки в лайве на сайте 1xBet, в том числе на игры по баскетболу.

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