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ТАСС

Австрия хочет, чтобы ее нейтралитет учли в возможных гарантиях безопасности для Украины

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

По слов австрийского канцлера Карла Нехаммера, "в таком виде гарантии не могут иметь место"

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Австрия, как и другие нейтральные государства, хочет, чтобы ее статус учитывали при обсуждении возможных гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил в четверг канцлер Австрии Карл Нехаммер по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Сегодня на повестке дня саммита, на мой взгляд, находятся особенно важные темы", - сказал он. По его словам, лидеры стран ЕС обсудят последствия развития ситуации в России и конфликта на Украине. "С другой стороны, мы, члены ЕС, но, прежде всего Еврокомиссия, сейчас размышляем над тем, что должны быть предоставлены гарантии безопасности для Украины. Здесь для нас как нейтральных государств ясно, что в таком виде они не могут иметь место. Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр ясно заявили здесь о своих сомнениях - это будет принято во внимание в окончательных выводах", - сказал Нехаммер.

"Для нас важно то, чтобы наша нейтральная роль была действительно упомянута", - пояснил он.

Ранее газета Financial Times сообщила, что группа стран - членов Евросоюза во главе с Францией работает над проектом декларации по "обязательствам по безопасности" для Украины со стороны сообщества. Подразумевается, что декларация позволит Евросоюзу участвовать в создании системы безопасности для Украины, в том числе в сотрудничестве с НАТО. 

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