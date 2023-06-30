Специальный курс начальной военной подготовки вводится для учеников старших классов российских школ

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Ученики российских школ пройдут специальный курс начальной военной подготовки, учебную программу НВП разработали совместно Минобороны и Минпросвещения России. Об этом сообщил эксперт Главного военно-политического управления МО Михаил Бородин.

Начальная военная подготовка вводится для старшеклассников, внеурочная программа, созданная с опытом специальной военной операции, предусматривает занятия по девяти учебным модулям. Особый упор делается на практические занятия, военно-тактические и военно-спортивные игры. В итоге школьники должны получить знания и умения на уровне военнослужащего мотострелковых войск, освоить приемы тактической медицины и управление беспилотниками. По словам Бородина, в НВП будет входить: тактическая, огневая и инженерная подготовка, связь, беспилотники, медицина и РХБ защита, курс рассчитан на 5 дней.

Занятия по девяти учебным модулям: тактическая подготовка, огневая подготовка, впервые был введен предмет "Основы технической подготовки и связи", в рамках которого обучающиеся знакомятся с техникой вооруженных сил, с основами управления беспилотными летательными аппаратами, работой по связи. Также новый предмет введен - инженерная подготовка, очень важный предмет, как показала практика проведения специальной военной операции. Не забыли про классический предмет "Радиационная, химическая и биологическая защита", военно-медицинская подготовка - это военная, тактическая медицина, то есть те навыки, которые необходимы военнослужащим во время боевых действий

- заявил представитель Минобороны.

В прошлом году Минпросвещения сообщило о планах включения в предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) курса начальной военной подготовки для учеников 10-11 классов. Планировалось запустить два курса, один из которых будет посвящен медицине, второй - военной подготовке.