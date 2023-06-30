Израиль обеспокоен растущим сотрудничеством России и Ирана

При этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что позиция Иерусалима по украинскому конфликту не нейтральна

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Укрепление отношений России и Ирана вызывает беспокойство Израиля, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в опубликованном в четверг интервью газете The Wall Street Journal.

"Эти отношения, это партнерство, безусловно, вызывают беспокойство, потому что Иран получает оружие, которое использует для достижения целей, направленных против Израиля, против арабских государств и против многих других", - сказал Нетаньяху, отвечая на вопрос о том, как укрепление связей Москвы и Тегерана меняет отношения Израиля с Россией. Он также утверждает, что Иран якобы поставляет РФ "смертоносное оружие" (имеются в виду беспилотники), которое используется в военных действиях на Украине.

"Мы выражаем нашу озабоченность российским властям. <...> И, я думаю, они осведомлены об этом", - отметил израильский премьер.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали утверждения о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует дроны отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.

Изральский премьер подчеркнул, что позиция Иерусалима по украинскому конфликту не нейтральна.

"Мы не нейтральны, мы выражали солидарность [с Украиной] и нашу позицию по Украине", - сказал Нетаньяху, комментируя заявления посольства Украины в Израиле о том, что израильские власти заняли пророссийскую позицию, "скрываясь за демагогией о своем нейтралитете". "Но я говорю о том, что у нас есть предел, есть ограничения, а также причины для беспокойства и свои интересы. Мой главный интерес, несмотря на солидарность и принимаемые нами меры [по поддержке Украины], - обеспечить безопасность единственного еврейского государства", - подчеркнул премьер.

С начала 2022 года Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить ей вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, однако израильская сторона последовательно отклоняла все запросы. Власти еврейского государства подчеркивали, что, руководствуясь интересами национальной безопасности, в отношении Киева они ограничатся поставками гуманитарной помощи и нелетального снаряжения. В частности, Израиль обещал Украине помочь с развертыванием передовой гражданской системы оповещения о нападениях с воздуха.