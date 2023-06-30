NASA начнет разработку лунных ресурсов в начале 2030-х

Американское космическое агентство собирается перерабатывать лунный грунт, чтобы извлекать из него воду, кислород, а затем — и ценные металлы. По словам представителя NASA, полноценное «производство» должны запустить уже в 2032 году.

NASA готовится построить на Луне постоянную обитаемую базу. Для снабжения ее водой, кислородом, а возможно, и другими ценными ресурсами, планируют добывать и перерабатывать местный реголит. По словам Джеральда Сандерса (Gerald Sanders) из Космического центра имени Линдона Джонсона, такое производство должны запустить на Луне уже в 2032 году. Об этом он рассказал на 26-м World Mining Congress (WMC2023), проходящем в эти дни в Австралии. Его слова приводит агентство Reuters.

В 2025 году американское космическое агентство готовится отправить к Луне первую за долгие годы пилотируемую миссию Artemis. В отличие от миссий Apollo, на этот раз NASA собирается закрепиться на спутнике и построить там обитаемую базу, которая послужит важным перевалочным пунктом для следующих полетов — уже на Марс. Многие ценные материалы, необходимые для обеспечения работы постоянной базы, планируют добыть там же, на Луне, включая кислород и воду, которые можно извлекать из местного грунта.

Уже в ноябре нынешнего года NASA собирается отправить туда экспериментальный аппарат, который испытает технологии бурения в рамках миссии PRIME-1. В 2026 году на спутник Земли должен высадиться полуавтоматический зонд для сбора образцов реголита. А в 2032-м, по словам Сандерса, будет запущено полноценное «предприятие» для переработки реголита, извлечения кислорода и воды.

В дальнейшем такое производство могут расширить, чтобы использовать и ценные минеральные ресурсы спутника — например, железо и редкоземельные металлы. Сандерс отметил, что добытые материалы могут использовать не только для нужд NASA: возможно, часть их пойдет на продажу для коммерческих компаний, занятых собственными космическими проектами.