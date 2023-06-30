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Вагнеровцев в Белоруссии Варшава расценила как новую фазу гибридной войны

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Ситуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе.
Источник изображения: © Sputnik

Как заявил вице-премьер Ярослав Качиньский, Польша будет укреплять свою границу, сообщаетTVP.info. Вагнеровцы в Белоруссии опасны прежде всего для Украины, но также потенциально и для Польши с Литвой. Это означает более сложную фазу гибридной войны, заявил Качиньский.

Ожидается, что бойцы из группы "Вагнер" окажутся в Белоруссии. Эта группа безжалостных наемников представляет угрозу для всех стран, граничащих с Белоруссией. В связи с этим в Польше был созван Комитет Совета Министров по национальной безопасности и обороне, который 28 июня вместо Мариуша Блащака возглавил Ярослав Качиньский.

"Мы имеем в Белоруссии, по крайней мере, потенциально, новую ситуацию, а именно – присутствие группы „Вагнер”. Судя по имеющимся у нас данным, их около 8 тысяч. Это элемент, представляющий опасность для Украины, и там это понимают. Он также потенциально опасен для Литвы. И, наконец, он может быть опасным и для нас – это может означать новую фазу гибридной войны; фазу гораздо более сложную, чем та, с которой мы имели дело до сих пор", – заявил вице-премьер Ярослав Качиньский после заседания Комитета.

Укрепление границы с Белоруссией

"В связи с этим были приняты решения, касающиеся укрепления нашей обороны на восточной границе – речь идет как об определенных разовых мероприятиях, так и мерах, которые будут носить постоянный характер. Мы усилим подразделения, которые будут там присутствовать на постоянной основе, а также укрепим различные фортификационные сооружения, которые защитят нашу границу в случае нападения. Конечно, уверенности в нападении нет, но политика безопасности по своей сути ориентируется на самые негативные сценарии, поэтому, руководствуясь этим принципом, мы и приняли данные решения", – добавил Качиньский.

Его также спросили, как будет на практике выглядеть укрепление границы с Белоруссией и будут ли туда перемещены подразделения польской армии, пограничной службы или полиции.

"В мои задачи не входит обсуждать вещи, являющиеся, как минимум, служебной тайной, причем зачастую тайной самого высокого уровня (...). Мы хотим, чтобы эта граница – если, конечно, некоторые прогнозы сбудутся, но, даст Бог, все обойдется – была защищена еще лучше, чем она была защищена во время нападений, с которыми мы имели дело до этого", – подчеркнул он.

В связи с появлением группы "Вагнер" в Белоруссии вице-премьера спросили, увеличились ли риски в зоне польско-российской границы, вблизи Калининграда.

"На данный момент мы не отмечаем никаких признаков", – ответил Ярослав Качиньский.

Пятая статья НАТО

Один из журналистов также спросил, ведет ли Польша переговоры с Альянсом по вопросу появления "Вагнера", учитывая, что восточная граница Польши – это также восточный фланг НАТО.

"Мы, естественно, находимся в постоянном контакте с союзниками, [...] но при этом мы исходим из того, что защита польской границы от гибридной атаки – это наша задача. Но если бы эти атаки приняли характер вооруженного нападения, то, конечно, мы были бы в ситуации, когда задействуется Пятая статья", – сказал Качиньский. Он также добавил, что "такая ситуация может произойти, но мы не рассматриваем ее как особенно вероятную". "Судя по всему, мы будем иметь дело – если вообще что-то произойдет – с интенсификацией гибридной атаки, но с участием людей несравненно более опасных, чем мигранты", – подытожил вице-премьер.

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Страны
Белоруссия
Литва
Польша
Украина
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NATO
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