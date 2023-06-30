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ТАСС

Посол России в Канберре не исключил поставки австралийских истребителей F-18 на Украину

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Источник изображения: http://tass.ru/

Алексей Павловский обратил внимание на то, что стоимость военной помощи австралийской стороны Украине превысила $400 млн

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Посол России в Австралии Алексей Павловский не исключил поставки списанных истребителей F-18 Hornet австралийских Военно-воздушных сил (ВВС) на Украину.

"Эта тема (поставка на Украину истребителей F-18 Hornet - прим. ТАСС) присутствует, судя по утечкам. Возможно, что это предмет контактов сейчас в трехстороннем формате - Австралия, Украина, США. <...> Эти самолеты, их 41 единица, этих истребителей четвертого поколения, выведены из эксплуатации, хотя определенный летный ресурс у них еще остался, и я так думаю, что их поставки для Украины, конечно, нельзя исключать", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Дипломат также обратил внимание на то, что стоимость военной помощи австралийской стороны Украине превысила $400 млн "с этим последним пакетом". "Помимо уже упомянутых видов военной техники, поставляются еще дроны, средства борьбы с ними, есть также совместный с Францией проект производства 155-мм снарядов для артиллерии натовского образца", - добавил Павловский.

С марта 2022 года Австралия отправила на Украину 90 БТР Bushmaster, 6 гаубиц M777, 56 бронемашин M113, 14 машин специального назначения и 28 средних грузовиков MAN 40M, а также противотанковое и другое оружие, кроме того, пообещав поставить Киеву партию беспилотных летательных аппаратов. Наряду с этим власти Австралии обсуждают возможность передачи Киеву 41 списанного истребителя F-18 Hornet австралийских ВВС. Общий объем финансовой помощи Канберры Киеву превысил 790 млн австралийских долларов ($527,7 млн), из них более 610 млн австралийских долларов ($407,5 млн) пошли на закупку вооружений. 

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Продукция
F-18
M113 БТР
Компании
M777
MAN
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