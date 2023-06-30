Вашингтон намерен продать Норвегии высокоточные планирующие бомбы GBU-53/B

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Соединённые Штаты продолжают наращивать вооружения у границ России, где-то принимая новых членов в НАТО и размещая там военных и вооружение, а где-то продавая оружие странам альянса, находящимся в непосредственной близости с Россией.

Как стало известно, в Минобороны США подтвердили, что Госдеп дал согласие на возможную продажу одной из стран НАТО – Норвегии – высокоточных планирующих бомб GBU-53/B вместе с необходимым для их эксплуатации оборудованием. По некоторым данным, эти поставки обойдутся Норвегии в более чем 290 миллионов долларов.

Если сделка состоится, то Осло получит 580 единиц GBU-53/B. Также в стоимость входит их доставка и техобслуживание.

В Госдепе отметили, что эта сделка нацелена «на реализацию задач в сфере национальной безопасности США через усиление их союзника по Североатлантическому альянсу».

GBU-53/B представляет собой американскую планирующую бомбу с наведением, запускаемую с воздуха. Согласно данным из открытых источников, общий радиус действия этих бомб составляет 110 километров, а против движущихся целей – около 70 км.

Напомним, что Норвегия является членом НАТО с момента основания блока в 1949 году. Две соседние с ней страны, являвшийся в годы холодной войны нейтральными (Финляндия и Швеция) в 2022 году также решили вступить в НАТО. Принята пока Финляндия.

Норвегия имеет общую границу с Российской Федерацией.