Польская армия получила из состава ВС США первую партию танков Abrams M1A1

ЦАМТО, 29 июня. Польша получила из состава ВС США первые танки Abrams M1A1, которые планирует передать дивизии, дислоцированной на востоке страны.

Торжественную церемонию передачи танков, в которой принял участие министр национальной обороны Мариуш Блащак, транслировало Польское телевидение, передает "РИА Новости".

"Наши экипажи из 1-й Варшавской танковой бригады, входящей в состав 18-й механизированной бригады, уже обучены. Они закроют "брестские" ворота", – сказал М.Блащак.

На вооружение Войска польского сначала поставляются бывшие в эксплуатации танки Abrams. Ранее они состояли на вооружении в подразделениях Морской пехоты США.

В первой партии Польша получила одну роту танков Abrams – 14 ед. Всего в текущем году в Польшу будет доставлено три роты ОБТ Abrams M1A1, то есть батальон. Очередной батальон будет поставлен в следующем году.

Польша в 2022 году заключила контракт на поставку 250 новых танков Abrams M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами. Ожидается, что первая поставка этих танков состоится к концу 2024 года, а весь контракт будет завершен к концу 2026 года. В 2023 году Польша заключила еще один контракт на поставку из состава ВС США 116 танков Abrams в версии M1A1 – вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами.