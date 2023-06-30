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ЦАМТО

Польская армия получила из состава ВС США первую партию танков Abrams M1A1

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Танки M1A1 Abrams
Танки M1A1 Abrams.
Источник изображения: © CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel

ЦАМТО, 29 июня. Польша получила из состава ВС США первые танки Abrams M1A1, которые планирует передать дивизии, дислоцированной на востоке страны.

Торжественную церемонию передачи танков, в которой принял участие министр национальной обороны Мариуш Блащак, транслировало Польское телевидение, передает "РИА Новости".

"Наши экипажи из 1-й Варшавской танковой бригады, входящей в состав 18-й механизированной бригады, уже обучены. Они закроют "брестские" ворота", – сказал М.Блащак.

На вооружение Войска польского сначала поставляются бывшие в эксплуатации танки Abrams. Ранее они состояли на вооружении в подразделениях Морской пехоты США.

В первой партии Польша получила одну роту танков Abrams – 14 ед. Всего в текущем году в Польшу будет доставлено три роты ОБТ Abrams M1A1, то есть батальон. Очередной батальон будет поставлен в следующем году.

Польша в 2022 году заключила контракт на поставку 250 новых танков Abrams M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами. Ожидается, что первая поставка этих танков состоится к концу 2024 года, а весь контракт будет завершен к концу 2026 года. В 2023 году Польша заключила еще один контракт на поставку из состава ВС США 116 танков Abrams в версии M1A1 – вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами.

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Страны
Польша
США
Продукция
M1 Abrams
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