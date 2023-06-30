Компания Airbus поставила ВС Ирландии первый новый самолет C-295

ЦАМТО, 29 июня. На аэродроме Кейсмент в присутствии министра обороны Ирландии Михола Мартина 27 июня состоялась церемония встречи первого из двух заказанных компании Airbus морских патрульных самолетов C-295.

Как заявил министр, закупка стоимостью 230 млн. евро, включая самолеты, связанное обучение, запасные части и наземное оборудование, является крупнейшим проектом приобретения оборудования для Сил обороны. Самолеты будут собраны на предприятии Airbus в Севилье (Испания). Как планируется, второй C-295 будет доставлен в конце этого года.

Новые C-295 предназначены для замены устаревших морских патрульных самолетов CN-235-100 "Персудер", которые эксплуатируются с декабря 1994 года. Данные самолеты не вооружены, входят в состав 101-й эскадрильи 1-го оперативного крыла, расположенной на аэродроме Кейсмент (недалеко от Дублина). В перечень задач CN-235 входит патрулирование на море, перевозка войск и грузов, поддержка поисково-спасательных операций, защита рыболовства, медицинская эвакуация и десантирование.

Как сообщал ЦАМТО, 13 декабря 2019 года Министерство обороны Ирландии по результатам тендера заключило с Airbus Defense and Space контракт на поставку двух морских патрульных самолетов C-295. Стоимость контракта, включая оборудование и сопутствующую поддержку, составляет около 221,6 млн. евро. Поставки были запланированы на 2023 год. C-295 предназначены для замены устаревших морских патрульных самолетов CN-235 "Персудер".

В декабре 2022 года с компанией Airbus Defence and Space был подписан еще один контракт на поставку дополнительного самолета C-295W в варианте для перевозки войск и грузов. Поставка этого самолета запланирована на 2025 год. Стоимость контракта, включая сопутствующее оборудование и поддержку, составляет около 59 млн. евро (без НДС, 73 млн. евро с учетом НДС).