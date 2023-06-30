Россия решит судьбу мира при поддержке этого партнера

Запад напрасно провоцирует Россию, сообщает Al Hadath. Стремление США начать новую холодную войну приведет к необратимым последствиям. Поэтому сейчас конфликтующим на Украине сторонам нужен посредник и надежный партнер. Россия решит судьбу мира, возможно, при поддержке ОАЭ, считает автор статьи.

Саммит ПМЭФ, на котором встретились шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и президент России Владимир Путин, а также заявления о партнерстве и дальнейшем развитии отношений между двумя странами — это первые шаги к восстановлению мира в неспокойную и полную враждебности эпоху.

Исключительная встреча

Я смотрел телевизор, когда мое внимание привлекла фотография главы ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и президента России Владимира Путина. На мгновение я подумал, что это архивный снимок. Но надпись под ним гласила: «Срочно». Речь шла об их встрече в Санкт-Петербурге. Я понял, что ОАЭ не только присутствовали на ПМЭФ, но и сам шейх Мухаммед бен Заид решил лично принять в нем участие и встретиться с Путиным. Это исключительное событие! Причем оно состоялось в то время, когда Россию пытаются изолировать на международной арене из-за конфликта на Украине.

Мир занимает разные позиции в отношении России и Путина. Фактически их три.

Позиция Запада, мягко говоря, непростая и даже жесткая. Разрыв с Москвой начался много лет назад. Вашингтон уже давно начал проводить антироссийскую политику, и конфликт на Украине — один из ее результатов. Американцы, настаивая на расширении НАТО на восток и пытаясь ликвидировать буферные страны (Украина и Белоруссия), вынудили русских предпринять решительные действия. США также отравляли российско-немецкие экономические отношения. Так, они ввели санкций против всех участников проекта «Северный поток — 2». Есть два исследования, опубликованные крупнейшим аналитическим центром Америки RAND в 2019 году, в которых говорится о втягивании России в войну на истощение.

Конфликт на Украине положил конец всем российско-европейским договоренностям. Брюссель сейчас поддерживает Вашингтон в противостоянии с Москвой, хотя лидеры ЕС изо всех сил стараются смягчить свою риторику.

Восток выступает больше ​​против Соединенных Штатов, чем против России. Новая холодная война основана на конфронтации Запада с Китаем. Растущая враждебность Вашингтона по отношению к Пекину и стремление американских властей сделать его стратегическим соперником достигли небывалых высот. Соединенные Штаты воспользовались российским трубопроводом «Северный поток — 2» и превратили конкуренцию во враждебность. То же самое они делают с Китаем. Позиция в отношении Huawei и технологии 5G — предлог для мобилизации западных столиц против Пекина. Нынешние попытки разрядить обстановку, такие как визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, не увенчались успехом. Враждебность является основой, а координация стала исключением. Вашингтон, не колеблясь, отправляет авианосец в порт Дананг (Вьетнам), чтобы позлить КНР. Вьетнам — бывший враг Соединенных Штатов, который нанес им сокрушительное поражение в Восточной Азии.

Некоторые западные страны по-прежнему выступают против стремления Америки разжечь новую холодную войну. Китай является мастерской мира и одним из важнейших источников его финансирования. Америка не исключение. Китай купил облигации госдолга США на сумму более триллиона долларов. Пекин сам по себе, а не с Москвой.

Есть и другие важные государства, которые Америка пытается привлечь на свою сторону и сделать частью антироссийской коалиции. Их легко угадать. Достаточно увидеть красные дорожки, расстеленные для премьер-министра Индии Нарендры Моди во время его визита в Вашингтон. Но еще слишком рано судить, может ли такая страна, как Индия, быть настолько наивной, чтобы принять американскую версию устройства мира.

Третья позиция — это роль наблюдателя. Непрекращающийся конфликт, с точки зрения многих, является либо возможностью получить дополнительные средства от продажи нефти и газа, либо считается слишком рисковым предприятием. Бенефициары конфликта на Украине устраивают и Запад, и Россию: с одной стороны, они качают больше энергоресурсов, чтобы предотвратить «агрессию» Москвы против Запада, а с другой — продолжают координировать свои действия с Кремлем и поддерживать цены на энергоносители на достаточно высоком уровне, чтобы предотвратить финансовый крах России из-за нехватки ресурсов. Все стало слишком запутанным. Трудно объяснить политическое расхождение и сближение с Вашингтоном или признать, что Москва добывает большие объемы «черного золота» и продает их по сниженным ценам, что устраивает членов ОПЕК+, в том числе Эр-Рияд. Пострадавшие наблюдатели, такие как Египет, не имеют четкой стратегии. Они жалуются на рост цен на топливо и продовольствие из-за конфликта на Украине и в то же время выражают готовность поставлять России военную технику, что только продлит боевые действия.

Россия является слишком огромным и значимым государством, чтобы изолировать ее от остального мира. Она решает судьбу всего мира. Политический кризис очень опасен. Ни о какой стабильности и речи не будет, если Россию захлестнет хаос, а затем он выйдет за ее пределы. Это касается всего: от ядерного оружия до соглашений об энергии и зерне.

Шейх Мухаммед бен Заид не испытывает враждебности к России или Америке. Однако он не может и далее оставаться в роли безмолвного наблюдателя. ОАЭ — это не Запад, который хочет свести счеты с Путиным, и не Китай, опасающийся каждого политического шага США и Европы. Абу-Даби также не является бенефициаром или пострадавшей стороной. Он выступает с инициативой по сдерживанию регионального хаоса, сопровождавшего «арабскую весну». ОАЭ заняли активную позицию в противостоянии различным формам политического ислама, выдающим себя за демократические или ультраправые силы. Они наблюдают за событиями на Украине и пытаются понять образ мышления российского руководства. Они проводят независимую политику, которая не нацелена на сведение счетов с Соединенными Штатами, квсе больше отдаляющимися от Ближнего Востока. У ОАЭ нет цели не отстать от новых растущих держав (Китай и Индия) или оставаться наблюдателем, они просто обладают высоким чувством ответственности.

Мир нуждается в лидере, который поможет России выйти из украинского кризиса. Он поговорит с Путиным не только как посредник, но и как партнер. Саммит в Санкт-Петербурге, на котором встретились шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и президент России Владимир Путин, а также заявления о партнерстве и дальнейшем развитии отношений между двумя странами — это первые шаги к восстановлению мира в неспокойную и полную враждебности эпоху.

Автор: Хайсам аз-Забиди (د. هيثم الزبيدي)