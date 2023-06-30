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ТАСС

СМИ: Raytheon наймет вышедших на пенсию спецов для налаживания выпуска Stinger

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Источник изображения: topwar.ru

По информации Defense one, рост спроса этих переносных зенитно-ракетных комплексов обусловлен активным применением комплексов на Украине

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Компания Raytheon решила нанять вышедших на пенсию специалистов, чтобы наладить производство переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, выпуск которых был прекращен 20 лет назад. Об этом в среду сообщило издание Defense one.

По его данным, рост спроса обусловлен активным применением комплексов на Украине. Для выпуска Stinger требуются чертежи, выполненные при администрации 39-го президента США Джимми Картере (1977-1981). Использовать технологии 3D-печати и автоматизировать производство не получится, поскольку это повлечет за собой длительный процесс перепроектировки и сертификации оружия.

"Stinger не выпускались 20 лет, и внезапно в первые 48 часов [конфликта на Украине] они стали гвоздем программы, все хотят еще", - приводит издание слова руководителя профильного подразделения компании Уэсли Кремера. Он считает, что бывшие инженеры Raytheon смогут научить молодых сотрудников, "как действительно надо производить Stinger".

27 июня ПЗРК Stinger в очередной раз вошли в выделенный Пентагоном пакет военной помощи Киеву объемом $500 млн. Пакет включает также снаряды для комплексов противовоздушной обороны Patriot, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые машины пехоты Bradley и бронемашины Stryker. 

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Украина
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Javelin ПТРК
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