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В США удивились запуску иностранных спутников на «Союзе»

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Пуск РН "Союз-2.1б"
Пуск РН "Союз-2.1б".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Запуск на российской ракете «Союз» иностранных спутников является скорее отклонением от нормы и вызывает удивление. Об этом пишет обозреватель американского издания ArsTechnica Стивен Кларк.

Издание пишет, что на спутнике PHI-Demo из Объединенных Арабских Эмиратов было установлено оборудование люксембургской компании OQ Technology и экспериментальный двигатель британской SteamJet Space Systems. Компания Angkasa-X, запустившая спутник формата CubeSat, финансируется малазийским бизнес-инкубатором Greenpro Capital со штаб-квартирой в Куала-Лумпуре и регистрацией в штате Невада (США).

Издание отмечает, что всего Россией было запущено три иностранных спутника, один из которых — белорусский. «Что меня удивило в других, так это то, что у них обоих есть коммерческие элементы, связанные с Западом», — сказал директор по исследованиям в аналитической компании Quilty Space Калеб Генри.

По его мнению, недавний запуск «Союза» кажется «скорее отклонением от нормы, чем тенденцией, но пока рано говорить».

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-3 и попутной нагрузкой из 43 малых космических аппаратов стартовала с космодрома Восточный 27 июня в 14:35 по московскому времени.

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