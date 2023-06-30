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Известия.ru

Экипаж танка Т-80 подбил вражеский БМП Bradley с 9,5 км

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Танк Т-80БВМ ВС России подбил БМП Bradley ВСУ с дистанции 9,5 км

Экипаж российского танка Т-80БВМ на купянском направлении подбил принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ) американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 км. Об этом 29 июня сообщили в Минобороны РФ.

По словам наводчика-оператора танка, цели бывают разными. Чаще это блиндажи, окопы противника, траншейные системы сообщения, техника.

«Обычная работа с закрытой огневой позиции — дальность до той цели была порядка 9,5 км. Я выполнял свою задачу, меня корректировали, задача выполнена. В ходе выполнения задачи целью была обозначена боевая машина пехоты Bradley», — цитирует военного «РИА Новости».

В Минобороны добавили, что БМП и пехота противника была обнаружена с помощью разведывательного беспилотника (БПЛА). Корректировка огня разведчиками позволила уничтожить боевую машину ВСУ. В ведомстве уточнили, что танкисты успешно справляются с поражением целей на значительном удалении.

«По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также иностранная боевая техника», — пояснили там.

В начале июня корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как артиллеристы ВС РФ ликвидировали расчет украинской ПТУР под Угледаром. Разведчики засекли расчет противотанковой управляемой ракеты противника в лесополосе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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