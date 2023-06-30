В "Высокоточных комплексах" на 20% улучшили экономичность энергоустановки САУ "Мста-С"

Генеральный директор СКБ "Турбина" Эдуард Баженов сообщил, что на каждой самоходной артиллерийской установке есть "энергетическое сердце", которое позволяет вести огонь

КРОНШТАДТ, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты СКБ "Турбина" и ВНИИ "Сигнал" (входят в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") доработали применяемый в самоходной артиллерийской установке (САУ) "Мста-С" газотурбинный агрегат энергопитания, сделав его на 20% более экономичным и более ресурсным. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Турбины" Эдуард Баженов.

"Наши энергоагрегаты сейчас защищают Родину в составе ПВО, в системах "Витязь", в комплексе С-400 и в составе всех артиллерийских систем. На каждой САУ "Мста-С" есть "энергетическое сердце", которое позволяет вести огонь, - это наш двигатель. На этой выставке мы предлагаем новое направление - совместно с ВНИИ "Сигнал" создали новую систему управления и диагностики этой машины. Теперь благодаря системе управления ВНИИ "Сигнал" и доработкам наших конструкторов этот двигатель стал более экономичным: на 20% снижен расход топлива", - сообщил он в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2023), прошедшего в Кронштадте.

Баженов добавил, что агрегат стал "более прозрачным с точки зрения предотвращения аварийных ситуаций" и получил возможность регулировки частоты вращения. Благодаря этому, если потребители машины не нуждаются в максимальной мощности, турбина автоматически снижает обороты, экономя топливо и сохраняя свой ресурс.

АО "СКБ "Турбина" является специализированным и единственным в РФ и ближнем зарубежье разработчиком и производителем малогабаритных газотурбинных двигателей и многофункциональных газотурбинных энергоагрегатов мощностью до 45 кВт. НПО "Высокоточные комплексы" владеет 69,22% от общего количества голосующих акций СКБ "Турбина".

"Мста-С" - самоходный вариант 152-мм советской и российской гаубицы (буксируемая версия - "Мста-Б"), предназначенный для уничтожения и подавления различных видов боевой техники и живой силы противника, разрушения его оборонительных сооружений и воспрещения маневра его пехотных и танковых резервов. В экспортном варианте изготавливается под калибр 155 мм. Минобороны РФ неоднократно публиковало кадры применения этой САУ в ходе спецоперации на Украине.

МВМС-2023 проходил в Кронштадте с 21 по 25 июня, организатором мероприятия выступил Минпромторг РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Общее число участников-предприятий составило 289, общее количество посетителей мероприятий - более 20 тыс. человек. ТАСС являлся стратегическим медиапартнером салона.