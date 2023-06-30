Войти
ТАСС

В "Высокоточных комплексах" на 20% улучшили экономичность энергоустановки САУ "Мста-С"

124
0
0
Самоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" на Херсонском направлении
Самоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" на Херсонском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Генеральный директор СКБ "Турбина" Эдуард Баженов сообщил, что на каждой самоходной артиллерийской установке есть "энергетическое сердце", которое позволяет вести огонь

КРОНШТАДТ, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты СКБ "Турбина" и ВНИИ "Сигнал" (входят в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") доработали применяемый в самоходной артиллерийской установке (САУ) "Мста-С" газотурбинный агрегат энергопитания, сделав его на 20% более экономичным и более ресурсным. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Турбины" Эдуард Баженов.

"Наши энергоагрегаты сейчас защищают Родину в составе ПВО, в системах "Витязь", в комплексе С-400 и в составе всех артиллерийских систем. На каждой САУ "Мста-С" есть "энергетическое сердце", которое позволяет вести огонь, - это наш двигатель. На этой выставке мы предлагаем новое направление - совместно с ВНИИ "Сигнал" создали новую систему управления и диагностики этой машины. Теперь благодаря системе управления ВНИИ "Сигнал" и доработкам наших конструкторов этот двигатель стал более экономичным: на 20% снижен расход топлива", - сообщил он в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2023), прошедшего в Кронштадте.

Баженов добавил, что агрегат стал "более прозрачным с точки зрения предотвращения аварийных ситуаций" и получил возможность регулировки частоты вращения. Благодаря этому, если потребители машины не нуждаются в максимальной мощности, турбина автоматически снижает обороты, экономя топливо и сохраняя свой ресурс.

АО "СКБ "Турбина" является специализированным и единственным в РФ и ближнем зарубежье разработчиком и производителем малогабаритных газотурбинных двигателей и многофункциональных газотурбинных энергоагрегатов мощностью до 45 кВт. НПО "Высокоточные комплексы" владеет 69,22% от общего количества голосующих акций СКБ "Турбина".

"Мста-С" - самоходный вариант 152-мм советской и российской гаубицы (буксируемая версия - "Мста-Б"), предназначенный для уничтожения и подавления различных видов боевой техники и живой силы противника, разрушения его оборонительных сооружений и воспрещения маневра его пехотных и танковых резервов. В экспортном варианте изготавливается под калибр 155 мм. Минобороны РФ неоднократно публиковало кадры применения этой САУ в ходе спецоперации на Украине.

МВМС-2023 проходил в Кронштадте с 21 по 25 июня, организатором мероприятия выступил Минпромторг РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Общее число участников-предприятий составило 289, общее количество посетителей мероприятий - более 20 тыс. человек. ТАСС являлся стратегическим медиапартнером салона. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Выставки
МВМС
Похожие новости
26.06.2023
Источник рассказал об эффективности БРК "Бастион" в СВО против наземных целей
24.06.2021
Сердце боевых кораблей. Каковы перспективы развития морского двигателестроения России
23.12.2015
«Новая российская армия не родилась за три года ниоткуда»
14.10.2014
Без сала и пармезана
13.10.2014
Подробности о Едином дне приемки военной продукции в Министерстве обороны
06.05.2013
МиГ-31: реальность и перспективы Возобновить производство, модернизировать или создавать новый истребитель-перехватчик
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 00:58
  • 5
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 30.06 00:30
  • 52272
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.06 00:13
  • 1
Действительно ли Россия применила «Охотника» на Украине?
  • 30.06 00:02
  • 3
Как распорядиться наследством ЧВК «Вагнер»
  • 29.06 23:39
  • 3
Почему в Варшаве и Вильнюсе боятся присутствия ЧВК «Вагнер» в Беларуси?
  • 29.06 23:18
  • 1
Военный эксперт призвал Россию идти в наступление на Украине
  • 29.06 23:05
  • 1
"Если Москва решит". В ЦАР прокомментировали ситуацию с ЧВК "Вагнер"
  • 29.06 23:01
  • 1
Картаполов заявил, что закон о повышении призывного возраста могут принять уже в июле
  • 29.06 22:32
  • 12
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 29.06 18:05
  • 16
«Не надо лучше, сделай такой» (с)
  • 29.06 17:37
  • 23
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 29.06 16:15
  • 2565
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.06 14:43
  • 6
Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В
  • 29.06 12:27
  • 0
Музей советских военных автомобилей откроется на Первом ретрофестивале «АВТОБАЗА»
  • 28.06 20:56
  • 76
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214