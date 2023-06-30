В ОСК рассказали о передаче ВМФ новых кораблей

Глава ОСК Рахманов: ВМФ России скоро пополнят фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Резкий"

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Военно-морской флот России в ближайшее время пополнят фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Резкий", сообщил РИА Новости генеральный директор "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

В России 29 июня отмечается День кораблестроителя.

Всего в 2023 году ОСК планирует передать ВМФ не менее 11 кораблей: пять подлодок (три атомные и две дизельные), корабли дальней и ближней морских зон.

"В ближайшее время военно-морской флаг будет поднят на третьем по счету фрегате проекта 22350 "Адмирал Головко", построенном на "Северной верфи", и корвете "Резкий", построенном на "Амурском судостроительном заводе", - сказал Рахманов.

Кроме того, по его словам, после ремонта "Кронштадтский морской завод" планирует передать государственному заказчику большой десантный корабль проекта 775 "Александр Шабалин".

Рахманов напомнил, что в апреле Балтийскому флоту был возвращен после ремонта на прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" сторожевой корабль проекта 11540 "Неустрашимый". 13 мая, в день 240-летия Черноморского флота, в его состав был зачислен новейший корвет проекта 20380 "Меркурий", построенный на "Северной верфи".

"Поддерживается ежегодная динамика передачи по гособоронзаказу атомных подводных лодок. В этом году производственное объединение "Севмаш" планирует сдать флоту новые атомные подводные лодки проектов "Борей-А" ("Император Александр III") и "Ясень-М" ("Красноярск"). "Адмиралтейские верфи" завершают испытания трех построенных дизель-электрических подводных лодок", - сказал гендиректор ОСК.