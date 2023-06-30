Подготовка к встрече министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

План вступления Украины в НАТО, составить который предложила Франция, лишь на первый взгляд выглядит как способ обеспечить ей надежные и конкретные гарантии безопасности, пишет NDP. На самом деле, ожидание вступления в альянс дает Вашингтону возможность держать Киев на коротком поводке.

Яцек Тохман

Как сообщила 21 июня немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Франция намерена составить четкий план вступления Украины в НАТО и продемонстрировать солидарность с Польшей перед саммитом в Вильнюсе.

По данным издания, Париж в течение многих лет скептически относился к членству Украины в НАТО и занимал в этом отношении пассивную позицию. Однако Макрон пересмотрел свои взгляды и теперь считает, что Альянс должен предоставить Украине все возможности, на которые только она имеет право. Об этом лидер Франции заявил во время встречи с польским президентом Анджеем Дудой и канцлером Германии Олафом Шольцем на встрече в формате Веймарского треугольника 12 июня.

Напомним, это была трехсторонняя встреча лидеров Германии, Франции и Польши. Ее цель состояла в том, чтобы обеспечить долгосрочные гарантии безопасности для Киева, а также гарантировать Украине конкретную перспективу членства в НАТО в связи с предстоящим саммитом в Вильнюсе.

В ходе встречи Олаф Шольц заявил, что основными усилиями должна стать поддержка Украины в конфликте с Россией.

Со своей стороны, Эммануэль Макрон утверждал, что нынешняя ситуация на Украине требует постоянного тесного сотрудничества между тремя странами и совместного решения возникающих проблем. А проблем действительно немало. Одной из них является фиаско обещанного Зеленским контрнаступления, в процессе которого ВСУ несет большие потери в натовском вооружении и, конечно же, в людях.

Интересы Германии, Франции и Польши в отношении Украины отчасти схожи, однако у Варшавы есть и особые виды на эту территорию, а именно возвращение Восточных Кресов, которые в соответствии с существующими соглашениями с Зеленским и так скоро вернутся в Польшу.

Напомним, что план партии "Право и справедливость" (ПиС) по возвращению исторических польских земель был утвержден в самом начале конфликта на Украине, а точнее, по итогам визита Анджея Дуды в Киев, где он предложил Зеленскому военную и экономическую помощь в обмен на возвращение западных регионов.

Звучит здорово! Но каковы последствия такого поворота событий?

Во-первых, сразу возникнет необходимость назначать собственное местное руководство, которое будет управлять, контролировать и, конечно же, наводить порядок. Местные жители будут категорически против польских властей, поэтому это станет очень сложной задачей!

Во-вторых, это неизбежный контакт с националистами. Теми украинцами, которые руководствуются лозунгом "Украина для украинцев" и, естественно, будут сопротивляться. Другими словами, велика вероятность очередной "Волынской резни".

В-третьих, после возвращения Восточных Кресов потребуется расширение военной инфраструктуры для последующего развертывания там войск. Кремль воспримет это как расширение сферы влияния НАТО, что повысит напряженность и вероятность столкновения с Россией.

Можно с уверенностью сказать, что план вступления Украины в НАТО лишь на первый взгляд выглядит как способ обеспечить ей надежные и конкретные гарантии безопасности. На самом деле, пока Зеленский ожидает вступления в Альянс, это ожидание дает Вашингтону возможность держать Киев на коротком поводке.Ведь не секрет, что Зеленский является всего лишь марионеткой Белого дома.

Польские и французские лидеры сходятся во мнении, что в период до выборов США чувство зависимости Украины и ее желание воевать необходимо постоянно подпитывать. Воевать до последнего украинца.