Визит "чего изволите": шеф минобороны ФРГ перед приездом сделал США подарок

Бригада немцев на постоянной основе в Литве, восточный фланг НАТО "под ключ" и танки для Украины. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус делает для США все возможное, пишет Tagesspiegel. Во время визита в Вашингтон от него могут потребовать максимум: "закрыть проблему" на Украине, пока США займутся Китаем.

Министр обороны Германии пользуется большим авторитетом у многих американцев. Но прежде всего, они ждут от министра, что Германия возьмет на себя больше ответственности за общие военные действия Запада в Европе. В среду Писториус отправляется в Вашингтон.

Когда министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) в эту среду прибыл в Вашингтон с первым официальным визитом, он с самого начала мог рассчитывать на максимальное внимание. В начале июня газета Washington Post поместила о нем хвалебную статью.

Уже в заголовке было сказано, что наконец-то в Германии появился политик, серьезно относящийся к поставкам вооружения на Украину. Далее в статье говорилось: "Новый звездный политик Германии", восхищающий многих своей "абсолютной нормальностью", всего за пять месяцев нахождения в должности сумел попасть в лидеры социологических опросов. Причину этого газета видит в том, что он полностью посвятил себя задаче модернизировать бундесвер, "находившийся долгое время в загоне".

Но больше всего понравилось заявление Писториуса, сделанное им в понедельник, – то есть прямо перед поездкой в США. Это было заявление о том, что для защиты восточного фланга НАТО бундесвер намерен послать за границу 4000 боевых групп для постоянного пребывания. Такое обещание стало идеальной основой для переговоров в американской столице. Потому что это было "в самую точку": более активного участия Германии и вообще Европы в военном давлении на врагов регулярно требуют оба крыла политического спектра США.

Ведь даже несмотря на то, что провозглашенная канцлером Олафом Шольцем "смена эпох" сделала много хорошего для отношений США и Европы, возвратив Германии подзабытый боевой дух, более равномерное распределении нагрузок в альянсе остается недостижимой мечтой США. О нем постоянно заходит речь, когда обсуждаются трансатлантические отношения.

Так, например, республиканец Джим Риш (Jim Risch), председатель Комитета Сената США по международным отношениям, сказал в интервью газете Tagesspiegel: "Я приветствую визит министра Писториуса на этой неделе в Вашингтон. Соединенные Штаты ждут реализации обещаний, данных в связи со сменой эпох. Мы жаждем узнать, что же может сделать более активное немецкое министерство обороны для наших двухсторонних отношений, нашего альянса НАТО и для более равномерного распределения нагрузок внутри него".

"Немцы опять в Литве": радость для обеих партий в США

Сенатор похвалил планы долговременного размещения бригады бундесвера в Литве, о котором заявил Писториус, и сказал: "Соединенные Штаты разместили несколько тысяч солдат в Польше, активное присутствие Германии в этой соседней стране усилит оборону НАТО в Прибалтике".

Однако Риш дал ясно понять, что США и впредь ожидают более активного участия Берлина: "Я надеюсь, что Германия в ближайшие месяцы предпримет еще много все более ориентированных на будущее шагов, схожих с этим".

Для Питера Рафа (Peter Rough), директора Европа-центра в консервативном Институте Хадсона в Вашингтоне, Писториус – "лучший министр обороны, какого могли бы желать иметь в Германии США". По словам Рафа, 63-летний политик – сильный лидер, а тот факт, что он социал-демократ, только поможет: пацифистов в СДПГ издавна поубавилось. "Так же как только (тогдашний президент США Ричард) Никсон смог поехать в Китай, лишь человек из СДПГ сможет осуществить смену эпох".

Заявление о том, что Германия готова разместить бригаду на долговременной основе в Литве, Раф назвал "обнадеживающим" и "хорошим началом". Раф также выразил надежду на то, "что Писториус сможет руководить СДПГ и определять ее политику в области безопасности".

"Ведущая роль европейцев" на Украине

Со значительно более конфронтационными заявлениями выступил сенатор-республиканец Джон Хоули (John Hawley), относящийся к правому крылу партии и считающийся приверженцем бывшего президента Дональда Трампа. "Европейцы должны взять на себя ведущую роль на Украине. Мы же будем отвечать за отношения с Китаем", – сказал он в интервью газете Tagesspiegel.

"Но в данный момент США делают больше, чем все европейские государства вместе взятые, а они (европейцы) еще говорят о том, что хотели бы делать меньше. Это просто смешно". Как он заявил, при каждом удобном случае он дает европейским партнерам понять, что они должны вкладывать больше денег в оборону и взять на себя больше ответственности в Европе.

"Если они думают, что мы освободим их от всего, делая в Китае то, что должны делать с ними вместе, а заодно защищать восточные границы НАТО, то тогда они не в своем уме. Мы не можем делать все это одновременно. Они должны это уяснить. Нам нужно улучшить распределение нагрузок".

В связи с грядущей предвыборной кампанией и угрозой возвращения Трампа Германия вновь оказалась в центре внимания в США. Уже сейчас республиканцы активно критикуют Германию и правительство Байдена, которое якобы давит на нее недостаточно сильно.

Писториус встретится с советником по нацбезопасности Салливаном

Еще и поэтому так важен визит немецкого министра обороны в США, где он встретится с шефом Пентагона Ллойдом Остиным (Llyod Austin) и советником президента США Джо Байдена по национальном безопасности Джейком Салливаном (Jake Sullivan). Чем теснее будут отношения и четче договоренности между правительствами по обе стороны Атлантики, тем лучше.

Однако встречи с республиканцами в Конгрессе программой визита не предусмотрены. Он запланирован всего на один день. Первоначально первый официальный визит Писториуса в США должен был состояться еще в конце апреля. Но обострение ситуации в Судане перечеркнуло планы министра. И сейчас министр обороны, вероятно, не захотел покидать Берлин надолго.

Джефф Ратке (Jeff Rathke), президент Американо-Германского института при Университете Джона Хопкинса в Вашингтоне, говорит: "Хорошо, что визит все-таки состоялся сейчас". По его мнению, неопределенность в связи с ситуацией в России велика, в особенности после попытки переворота, предпринятой шефом ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Возник вопрос о том, ослаблен ли российский президент Владимир Путин после этого? Не возникнут ли из-за столь желанной борьбы за власть в Москве новые возможности для Киева?

На этом фоне, как сказал Ратке, заявление Писториуса о намерении расширить присутствие бундесвера на восточном фланге НАТО – сильный шаг. Так как это заявление подчеркивает роль Германии в обеспечении безопасности всей территории НАТО.

"Германия – второй по значению источник поддержки для Украины. В этой ситуации сплоченность между Германией и США при поставке оружия и усилении НАТО конвенциональными средствами наглядно продемонстрирует России, что альянс усиливает поддержку и партнерство с Украиной в области безопасности и что независимо от того, какая турбулентность происходит в России, результатом станет усиление Украины и усиление НАТО.

В прошлом году канцлер Олаф Шольц уже обещал литовскому президенту Гитанасу Науседе (Gitanas Nausėda) разместить в его стране бригаду бундесвера. Но пока в Литве на долговременной основе находится лишь 20 военнослужащих.

Писториус вновь указал на то, что планируемое "расширение бригады" зависит от того, насколько быстро Литва подготовит для этого необходимую инфраструктуру. Науседа говорит в этой связи о 2016 годе.

Как говорит Писториус, размещение бригады связано "со значительными расходами" и поэтому должно быть одобрено главнокомандующим войск НАТО. С учетом "очень протяженного восточного фланга" альянс должен сохранять военную гибкость и поэтому необходимо проверить, согласуется ли долговременное размещение немецких войск в Литве с его оборонительными планами. В этом деле решающее значение будет иметь и саммит НАТО в июле в Вильнюсе.

Германия руководит в данный момент сводным батальоном передового базирования НАТО в литовском городе Рукла и представлена там 8 тысячами военнослужащих. Но они пока находятся там не на долговременной основе, то есть без семей.