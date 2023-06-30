Если Украину не примут в НАТО, отдельные страны альянса могут отправить ей войска для поддержки ВСУ, пишет пользователь AgoraVox, ссылаясь на экс-генсека блока Андерса Фог Расмуссена. Тогда соседняя Белоруссия окажется под угрозой вторжения: Запад не пройдет мимо нее, считает автор. Но Минск не беззащитен.

Специальная военная операция России на Украине показала нежелание западных стран и Киева искать мирные пути урегулирования конфликта. Тем не менее США, Великобритания и их союзники считают результаты "контрнаступления" ВСУ неудовлетворительными, что поднимает вопрос о дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

Важную роль в развитии ситуации играет позиция Белоруссии: в последние годы Минск неоднократно предупреждал НАТО о необходимости прекратить накалять ситуацию и сесть за стол переговоров. Однако пока альянс не прислушался к белорусским заявлениям. Он готов поставить на грань ядерной катастрофы не только Европу, но и весь мир.

Из последних заявлений НАТО стало ясно, что ни Вашингтон, ни Брюссель, ни Лондон не готовы к деэскалации напряженности в Восточной Европе. Более того, неудачи Киева все больше подталкивают его западных союзников к радикализации их планов в отношении Москвы и Минска. Все это делается на фоне заявлений о том, что они не хотят вступать в прямую конфронтацию с Россией, однако на самом деле никто в НАТО не планирует прекращать нынешний вооруженный конфликт на Украине.

В частности, среди многочисленных высказываний о том, что НАТО не готова принять Украину в свои ряды, выделяется конкретное заявление бывшего генерального секретаря альянса Андерса Фог Расмуссена накануне саммита НАТО, запланированного на начало июля в Вильнюсе. Аналитики считают это событие важным для Киева, который начал "контрнаступление", чтобы доказать своим западным соратникам, что при усилении военной поддержки его армия может добиться победы. Однако неудачи на поле боя стали одной из причин слов Расмуссена. Как он сказал, если НАТО не удастся договориться об условиях вступления Украины в организацию, не исключено, что некоторые государства предпримут индивидуальные шаги.

"Мы знаем, что Польша оказывает активную помощь Украине. И я не исключаю, что она будет еще активнее участвовать в этом контексте на национальной основе, за ней последуют страны Балтии, возможен даже ввод войск в зону конфликта", — отметил он.

Конечно, можно было бы считать это заявление личным мнением, если бы не общая ситуация не только вокруг Украины, но и вокруг Белоруссии. Напомним, что в конце мая бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак сказал, что Польша готовится к вторжению в Белоруссию.

"Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдет... Мы должны быть готовы поддержать силы, которые будут проводить операцию против Лукашенко", — заявил он.

Сегодня нет сомнений, что именно Польша больше, чем какая-либо другая страна ЕС и НАТО, хочет начать войну против Белоруссии, а значит, и против России. В начале года Варшава пообещала удвоить численность своей армии и с 2023 года начать выделять на оборону 4% своего ВВП под предлогом укрепления стабильности государства и восточного фланга НАТО.

Кроме того, Польша и страны Балтии уже давно являются основными районами военных учений НАТО, сценарии которых далеки от оборонительных. Так, после завершившихся 26 мая на территории Польши учений Anakonda силы НАТО начали крупнейшие в истории воздушные маневры Air Defender, которые проходили в основном в Германии, Чехии, Эстонии, Латвии и Литве. Они продлились до 23 июня с участием около 250 военных самолетов, почти половина из которых принадлежат США. Всего в этих учениях, официально призванных продемонстрировать "единство и силу Североатлантического альянса перед лицом потенциальных угроз, в частности, со стороны России", участвовали 10 тысяч солдат, было запланировано около 2 тысяч полетов.

Помимо прочего, именно Польша сегодня стала основной площадкой для обучения украинских солдат, а также местом подготовки наемников из разных государств <...>. Это подтвердил и сам Расмуссен, по словам которого "поляки всерьез рассматривают возможность формирования коалиции добровольцев, если Украина ничего не добьется в Вильнюсе".

Если в ближайшее время ВСУ не получат значительных результатов в своем "контрнаступлении", а саммит НАТО в Вильнюсе ограничится лишь формальными словами поддержки, вполне вероятно, что Владимир Зеленский направится в Варшаву для обсуждения не только военной помощи, но вопросов, касающихся нового польско-украинского союза и отправки Киеву иностранных войск.

Все это вызвало большую озабоченность в Минске, который видит в этих весьма активных действиях НАТО — в частности Польши — прямую угрозу безопасности Белоруссии. В столице страны понимают, что приход натовской армии на Украину будет только началом, за которым последует попытка военного вторжения на территорию Белоруссии. Именно поэтому власти государства в последние месяцы настойчиво повторяют, что подобное развитие событий крайне нежелательно не только для них, но и для всего мира.

Как отметил 13 июня Александр Лукашенко, он применит против агрессоров любое оружие, в том числе ядерное, которое в ближайшее время будет размещено в стране в соответствии с договоренностями между Белоруссией и Россией. По словам президента, у него будут бомбы достаточной мощности, чтобы разом уничтожить до миллиона человек, а это значит, что Западу стоит дважды подумать, прежде чем начинать агрессию против Белоруссии, или держать себя в руках.

Учитывая, что Лукашенко давно доказал свою способность сдерживать обещания, сегодня нет причин сомневаться в его решимости.

Автор: Патрис Браво (Patrice Bravo)