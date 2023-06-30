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ТАСС

МО РФ сообщило о продолжении авиаударов в Сирии до ликвидации боевиков

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Пилот в кабине самолета на аэродроме ВКС РФ
Пилот в кабине самолета на аэродроме ВКС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости

В ведомстве отметили сообщили о нанесении высокоточных ударов по их объектам в районе Сарджа в Идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Высокоточные удары российской авиации будут продолжены до полной ликвидации причастных к провокациям боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил в среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"Российский центр по примирению враждующих сторон призывает незаконные вооруженные формирования прекратить обстрелы позиций сирийских правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры. В противном случае, высокоточные удары авиации будут продолжены до полной ликвидации причастных к провокациям боевиков", - сказал Гуринов.

По его словам, 27 июня были нанесены высокоточные удары по объектам боевиков в районе Сарджа в Идлибской зоне деэскалации. "В целях пресечения продолжающихся попыток незаконных вооруженных формирований из Идлибской зоны деэскалации с применением БПЛА атаковать населенные пункты, находящиеся на подконтрольной властям САР территории в провинциях Идлиб и Латакия", - подчеркнул Гуринов. Он уточнил, что в результате ударов уничтожены пункт управления НВФ, склад с вооружением и боеприпасами, ликвидированы 18 боевиков.

Заместитель руководителя ЦПВС также сообщил, что беспилотные летательные аппараты международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, 11 раз за сутки нарушили безопасность полетов в Сирии. По его словам, продолжаются систематические, целенаправленные и грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции.

Гуринов добавил, что радикальные бандгруппы продолжают предпринимать активные попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций правительственных сил со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В провинции Идлиб - два обстрела; Латакия - один обстрел", - уточнил он. 

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