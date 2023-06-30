Тамбовский полк: Минобороны развернет новый военно-транспортный авиакластер

Местный аэродром станет крупной авиационной базой «грузовиков»

До конца года в Тамбове появится полк военно-транспортной авиации (ВТА). Для его базирования будет серьезно расширена инфраструктура аэродрома, после чего он станет крупной авиационной базой. Задачей нового воинской части станет перевозка личного состава, десантирование боевой техники, а также обеспечение повседневных нужд войск. Эксперты отмечают, что с пункта базирования в Тамбове самолеты смогут действовать на западном и южном стратегических направлениях.

Пункт назначения

В этом году в Тамбове появится полк военно-транспортной авиации, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. После ремонта аэродрома там создадут авиационный кластер, который будет обеспечивать работу «авиационных грузовиков». Правда, пока источники отказались назвать тип самолетов, которыми будет оснащена новая воинская часть.

В начале июня в Минобороны сообщили о планах по созданию нового полка военно-транспортной авиации, не приведя подробностей.

— В летнем периоде обучения командованию ВТА предстоит сформировать новый военно-транспортный авиационный полк, ввести в строй молодых летчиков-выпускников 2023 года, подготовить молодых командиров кораблей, а также продолжать освоение новой модернизированной авиационной техники, обеспечить высокий уровень подготовки личного состава и исправности авиационной техники, — рассказали в ведомстве.

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Аэродром Тамбова находится в нескольких километрах от города. На нем базируется полк дальней авиации. Раньше в городе находилось знаменитое Тамбовское высшее военное авиационное училище лётчиков имени М. М. Расковой.

— В свое время у нас у каждой воздушной армии, потом армии ВВС и ПВО обязательно был полк транспортный при штабе, где базировалось управление, — рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Транспортный полк необходим для решения задач, управления своими частями на дальних расстояниях. Аэродром там отремонтируют, не знаю в каком он состоянии сейчас. Для западного и южного направлений будет нормально, что авиация будет базироваться в Тамбове. Транспортные борта летают далеко, радиусы их действия большие.

В боях и в мирной жизни

Военно-транспортная авиация играет особую роль в Вооруженных силах. Так, в январе прошлого года она эвакуировала российских граждан из охваченного беспорядками Казахстана. А с началом специальной военной операции на Украине самолеты ВТА непрерывно перевозят личный состав и технику, участвующие в боевых действиях. 20 июня министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства сообщил, что с началом операции интенсивность полетов увеличилась в два с лишним раза, самолеты Ан-124 и Ил-76 выполнили свыше 10 тыс. рейсов. По его словам, объемы авиационных военных перевозок ежегодно возрастают.

— Самолеты перевезли 2 300 единиц техники, более 300 тыс. военнослужащих и 160 тыс. т грузов, а самолеты А-50 и Ил-22 выполнили почти 5 тыс. специальных боевых вылетов, — привел данные министр. Он подчеркнул также, что самолеты ВТА оказывают помощь регионам России и зарубежным странам в тушении лесных пожаров и устранении последствий стихийных бедствий.

Как писали «Известия», прорабатывать вопрос о создании новых полков ВТА Минобороны начало в 2021 году. До конца десятилетия новые части должны получить свыше сотни самолетов Ил-76, как сошедших с конвейера, так и модернизированных.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 «Таганрог» на полигоне Алабино во время совместной подготовки пеших расчетов и механизированной колонны к участию в параде Победы 9 мая на Красной площади. 2019 год Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В последние годы самолеты военно-транспортной авиации принимали активное участие в операциях за рубежом.

Например, в ноябре 2020 года их использовали для экстренного переброса российской миротворческой бригады и её техники в Нагорный Карабахе во время армяно-азербайджанского конфликта.

ВТА перевезли отряд российских военных медиков и специалистов радиационной, химической и биологической защиты в Италию после начала пандемии COVID-19 в 2020 году для помощи в борьбе с болезнью. Для этой же цели российские транспортные самолеты летали в Сербию, Боснию и Герцеговину, Армению и Казахстан.

С 2015 года ВТА обеспечивает бесперебойное снабжение российской группировки в Сирии. Также транспортные самолеты почти ежедневно прилетают на авиабазу Хмеймим. По данным оборонного ведомства, за первые три года операции ВТА выполнили более 2785 рейсов, перевезли свыше 90 тыс. человек и более тысячи единиц вооружения и военной техники.

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 на российской авиабазе Хмеймим Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Российские транспортные самолеты доставляли и сбрасывали с парашютами десятки тонн продуктов и лекарств в сирийские города и поселки, блокированные террористами. Чаще всего самолеты ВТА вылетали в район Дейр-эз-Зора в 2016–2017 годах.

На вооружении военно-транспортной авиации сейчас стоит около 250 самолетов и вертолетов. Большинство из них осталось со времен Советского союза. В 2019 году, по данным Министерства обороны, исправность парка машин удалось повысить до 90%.

Основной самолет в парке ВТА России — Ил-76. Он используется в армии с 1976 года. Максимальная скорость — 800 км/ч, экипаж — 6-7 человек. Вооружен двумя пушками ГШ-23Л калибра 23 мм. Может перевезти 140-225 солдат, или 126 десантников, или до 47 тонн груза.

В последние годы Минобороны получает самолеты новейшей модификации Ил-76МД-90А. Для них полностью перепроектировали крыло. Вес снижен на три тонны без уменьшения прочности. На самолет устанавливают новые двигатели ПС-90А-76. Они расходуют меньше топлива, что позволило увеличить дальность полета почти на 20%. Выросла с 48 до 60 тонн и максимальная грузоподъемность.

Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А на авиастроительном предприятии «Авиастар-СП» в Ульяновске Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Военно-транспортный самолёт Ан-12 в зависимости от модификации вмещает в себя от 5 до 6 человек экипажа. Максимальный взлетный вес 61 тонна: до 90 солдат, или 60 парашютистов, или 20 тонн груза. Максимальная скорость — 777 км/ч.

Ан-26 — это многоцелевой транспортный самолет, который вмещает в себя экипаж из пяти человек. Его максимальная скорость 540 км/ч, а максимальный взлетный вес 24 тонны. Он может перевозить 40 десантников, или 24 раненых, или 5,5 тонн груза. Первый полёт на нем был совершён 21 мая 1969 года, на вооружении — с 1975 года.

Самолет сверхтяжелого класса Ан-124 — лидер на рынке авиаперевозок крупногабаритных и сверхтяжелых грузов и большого количества военной техники. Сочетание таких летно-технических характеристик, как объем грузовой кабины, дальность полета, возможность загрузки без специального оборудования, делает его единственным на настоящий момент самолетом, способным брать на борт груз весом более 120 тонн. Его максимальная скорость — 865 км/ч.

Юлия Леонова

Роман Крецул