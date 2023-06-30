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Вестник Мордовии

Старый советский Т-72 "Урал" и редкий Т-72АМТ поступили в 22-ую бригаду ВСУ

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

На полигоне свежеиспеченной двадцать второй мехбригады ВСУ боевики показали четыре Т-72 различных модификаций.

Например, как сообщает "Российская газета" ( проект "РГ: русское оружие") один из них - ставший редким на сегодня Т-72АМТ.

Первые экземпляры таких машин, модернизированные на киевском бронетанковом заводе, начали поступать в ВСУ еще в 2017 году. Всего до начала специальной военной операции, по разным данным, было получено от 33 до 47 единиц.

В настоящее время большая часть из них или уничтожена, либо досталась воинам - антифашистам в виде трофеев. Так один новый, практически не эксплуатировавшийся экземпляр оказался в подмосковном парке "Патриот". Еще одна боевая машина была замечена у сражавшихся с неонацистами бойцов.

Этот танк является модификацией старых Т-72А. Машины получили новые прицелы, при помощи которых можно применять танковые управляемые ракеты "Комбат", правда, на тепловизорах сэкономили, вместо них установив инфракрасные приборы третьего поколения.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Также обновили средства связи и навигации. Были внедрены (не на всех) закрытые зенитные установки с 12,7-мм пулеметом НСВТ "Утес".

Динамическая защита представлена широко рекламированным "Ножом", который на деле оказался не столь эффективным.

Вместо старого В-46 мощностью 780 л.с. внедрили 840-сильный В-84-1. Были заменены гусеничные ленты.

Кроме этой модификации замечены Т-72 "Урал", выпускавшиеся в 70-е годы. Первоначально они имели оптические прицелы-дальномеры ТПД-2-49, которые заменили на лазерный ТПД-К1. Их также обули в другие гусеничные ленты и оборудовали динамической защитой "Контакт-1". Интересно, что, по крайней мере, на двух танках часть катков - от Т-55/Т-62, что говорит об имеющемся дефиците таких комплектующих.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
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