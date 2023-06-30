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ТАСС

Зеленский утверждает, что членство Украины в НАТО отвечает интересам России

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidency via Getty Images

Президент Украины также заявил, что "весь восточный фланг НАТО хочет чтобы США, Германия, Франция или Британия размещали своих солдат в восточных странах Европы вблизи границ РФ"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия якобы сама заинтересована во вступлении Киева в НАТО.

"Для России сейчас было бы правильным просить, чтобы Украину приняли в НАТО", - сказал он, выступая в Верховной раде по случаю Дня конституции страны.

Согласно его рассуждениям, Киев, став членом НАТО, должен будет взять на себя обязательство по обеспечению мира в своем регионе. А в этом, по словам Зеленского, заинтересована и Россия. Такое утверждение украинский президент сделал через несколько минут после того, как он выразил недовольство тем, что некоторые лидеры западных стран до сих пор оглядываются на Россию в принятии решений.

Украинский президент также утверждает, что "весь восточный фланг НАТО хочет чтобы США, Германия, Франция или Британия размещали своих солдат в восточных странах Европы вблизи границ РФ".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в организацию во время конфликта невозможно, страны альянса и Киев это понимают. По его словам, на июльском саммите блока в Вильнюсе планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям. В свою очередь Зеленский заявил, что отсутствие приглашения вступить в НАТО демотивирует вооруженные силы страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности и это исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
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