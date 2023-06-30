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РИА Новости

Военный эксперт рассказал о возрождении кораблестроения в Крыму

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Строящиеся малые ракетные корабли "Циклон" и "Аскольд" на стапелях судостроительного завода "Залив" в Керчи
Строящиеся малые ракетные корабли "Циклон" и "Аскольд" на стапелях судостроительного завода "Залив" в Керчи.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Военный эксперт Ераносян: Украина практически полностью разрушила свое кораблестроение

Восстанавливать производство на судостроительных предприятиях Крыма после 2014 года пришлось практически с нуля, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.

На предприятиях Крымского региона полным ходом идет восстановление военного кораблестроения, прежде всего речь идет о керченском судостроительном заводе "Залив", рассказал доцент департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.

"Я помню, как завод "Залив" после Крымской весны передавали, и я знаю, что сейчас с этим заводом происходит. При Украине они практически полностью разрушили свое кораблестроение, а ведь (в советские времена) со стапелей Николаевского судостроительного завода сходили корабли проекта "Кречет" – это авианесущие крейсера. Морские корабли на воздушной подушке выпускались в Феодосии, серьезные боевые корабли выпускались на заводе "Залив". Все это при Украине было утрачено", – сказал Владимир Ераносян в эфире программы Николая Валуева на радио Sputnik.

По словам военного эксперта, после 2014 года восстанавливать производство на судостроительных предприятиях Крыма пришлось практически с нуля.

"Сейчас на предприятиях Крымского региона идет восстановление военного кораблестроения, причем полного цикла, то есть это абсолютно наше ноу-хау. Это прежде всего завод "Залив", где запущен проект вертолетоносцев – это корабли большого водоизмещения и с возможностью размещения на палубе ударной авиации", – добавил Ераносян.

Программу Николая Валуева слушайте здесь.

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