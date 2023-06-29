Войти
ТАСС

Блинкен считает, что конфликт на Украине завершится дипломатическим путем

361
0
-1
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © РИА Новости Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США рассчитывает, что по итогам конфликта удастся достичь "справедливого и устойчивого мира"

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Конфликт на Украине завершится дипломатическим путем, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. С такой оценкой он выступил в среду в эфире телеканала MSNBC.

"Мы открыто говорим о том, что это завершится дипломатическим путем, за счет переговоров", - заявил Блинкен, говоря о перспективах урегулирования на Украине. При этом, по словам госсекретаря, страны НАТО настроены на продолжение поддержки Киева и укрепление оборонных возможностей страны, чтобы конфликт "не повторился через год, два или пять лет".

Как отметил Блинкен, он рассчитывает на то, что по итогам конфликта удастся достичь "справедливого и устойчивого мира". При этом дипломат не стал комментировать возможные сроки завершения украинского кризиса.

Как сообщил в понедельник германский телеканал ARD со ссылкой на собственные источники, официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться уже в июле. По его сведениям, в Копенгагене 24 июня "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Целью Запада, как отмечается, было заручиться поддержкой указанных стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет по украинской проблеме. Переговоры прошли по инициативе Киева. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Индия
Китай
США
Украина
ЮАР
Проекты
NATO
БРИКС
Похожие новости
21.06.2023
Конфликт на Украине: формул мира все больше, но до мира пока далеко? - Мнения ТАСС
24.05.2023
Запад по горло увяз в украинском болоте и не знает, как из него выбраться
22.05.2023
Китай ожесточенно борется с мировым доминированием США
17.04.2023
Эти страны положат конец господству доллара и гегемонии США
22.02.2023
Эксперт считает, что возможности Запада поддерживать режим Зеленского близки к концу
15.07.2022
Западу грозит изоляция и крах. Первой жертвой станет Европа
23.06.2022
Саммит БРИКС станет для Запада ясным сигналом: Россия не одинока
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 11:27
  • 52233
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.06 09:59
  • 2564
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.06 08:44
  • 1
Как распорядиться наследством ЧВК «Вагнер»
  • 29.06 08:39
  • 21
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 29.06 07:28
  • 5
Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В
  • 28.06 20:56
  • 76
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.06 18:30
  • 26
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 28.06 18:25
  • 6
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 28.06 17:51
  • 1
"Ослабление России". В США назвали главную цель конфликта на Украине
  • 28.06 17:32
  • 7
«Не надо лучше, сделай такой» (с)
  • 28.06 15:34
  • 11
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 28.06 14:14
  • 5
Проблемы отечественной гидроакустики
  • 28.06 13:58
  • 4
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 28.06 13:39
  • 2
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 28.06 13:34
  • 1
В России создали микроскопический дрон-разведчик "Вектор-75" с сухим весом 21 грамм