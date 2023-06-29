Блинкен считает, что конфликт на Украине завершится дипломатическим путем

Госсекретарь США рассчитывает, что по итогам конфликта удастся достичь "справедливого и устойчивого мира"

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Конфликт на Украине завершится дипломатическим путем, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. С такой оценкой он выступил в среду в эфире телеканала MSNBC.

"Мы открыто говорим о том, что это завершится дипломатическим путем, за счет переговоров", - заявил Блинкен, говоря о перспективах урегулирования на Украине. При этом, по словам госсекретаря, страны НАТО настроены на продолжение поддержки Киева и укрепление оборонных возможностей страны, чтобы конфликт "не повторился через год, два или пять лет".

Как отметил Блинкен, он рассчитывает на то, что по итогам конфликта удастся достичь "справедливого и устойчивого мира". При этом дипломат не стал комментировать возможные сроки завершения украинского кризиса.

Как сообщил в понедельник германский телеканал ARD со ссылкой на собственные источники, официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться уже в июле. По его сведениям, в Копенгагене 24 июня "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Целью Запада, как отмечается, было заручиться поддержкой указанных стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет по украинской проблеме. Переговоры прошли по инициативе Киева.