Войти
Lenta.ru

В США назвали «несущую хаос» для ВСУ российскую машину

416
0
0
Система дистанционного минирования "Земледелие"
Система дистанционного минирования "Земледелие".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Российская машина дистанционного разминирования «Земледелие» несет хаос для наступающих бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Себастьян Роблин.

Автор материала назвал российскую машину представляющей угрозу для украинского контрнаступления.

«Она могла сыграть роль в печально известной бронетанковой атаке мощной 47-й механизированной бригады ВСУ, которая произошла в начале июня под Малой Токмачкой. В результате неудачного боя украинцами было брошено несколько танков Leopard и шестнадцать боевых машин Bradley», — пишет Роблин.

Ранее обозреватель Питер Сучиу в материале для 19FortyFive назвал «Ланцет» эффективным средством массового уничтожения военной техники ВСУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Похожие новости
19.05.2023
"Это только начало". В США призвали ждать новых ударов по ЗРК Patriot
27.04.2023
Россия начала применять на Украине секретное "оружие-невидимку"
06.02.2023
Украинская электросеть приближается к полному коллапсу
06.02.2023
Россия демилитаризует не только Украину, но и НАТО
30.01.2023
США пришли к выводу о необходимости менять стратегию по оружию для Украины
01.09.2022
«YPR-765 - слабая машина. США ее себе не взяли, но продавали другим»
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 11:27
  • 52233
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.06 09:59
  • 2564
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.06 08:44
  • 1
Как распорядиться наследством ЧВК «Вагнер»
  • 29.06 08:39
  • 21
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 29.06 07:28
  • 5
Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В
  • 28.06 20:56
  • 76
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.06 18:30
  • 26
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 28.06 18:25
  • 6
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 28.06 17:51
  • 1
"Ослабление России". В США назвали главную цель конфликта на Украине
  • 28.06 17:32
  • 7
«Не надо лучше, сделай такой» (с)
  • 28.06 15:34
  • 11
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 28.06 14:14
  • 5
Проблемы отечественной гидроакустики
  • 28.06 13:58
  • 4
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 28.06 13:39
  • 2
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 28.06 13:34
  • 1
В России создали микроскопический дрон-разведчик "Вектор-75" с сухим весом 21 грамм